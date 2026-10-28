Oposição exige explicações do governo de Milei por fuga de Flávio Bolsonaro pela Argentina
Antes de chegar aos Estados Unidos, Flávio e a família entraram na Argentina na noite de terça-feira (27)
Parlamentares e dirigentes da oposição exigiram explicações do governo de Javier Milei sobre uma eventual ajuda para a fuga do senador e ex-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) da Argentina rumo aos Estados Unidos e apresentaram um pedido de interpelação a membros de seu gabinete.
Flávio, sua esposa e suas duas filhas entraram na Argentina na noite de terça-feira (27) pela província de Misiones e, cerca de duas horas depois, partiram de Puerto Iguazú em um avião privado rumo aos Estados Unidos, com escala no Equador.
Leia também
• Jair Bolsonaro pede ao STF para receber presidente do PL em casa após fuga de Flávio para os EUA
• Fuga de Flávio Bolsonaro coloca à prova relação Brasil-EUA
• Fuga de Flávio Bolsonaro é símbolo de sua enorme derrota e desmoralização, diz Sâmia Bomfim
"Bolsonaro fugiu. Milei o ajudou. Já apresentamos o pedido de interpelação ao chefe de gabinete, Diego Santilli, para que preste contas perante o Congresso", disse no X o deputado Agustín Rossi, da ala peronista de oposição.
O senador conservador, de 45 anos, que ainda não reconheceu sua derrota eleitoral para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), é alvo de várias investigações judiciais em curso no Brasil. A Justiça havia proibido sua saída do país e cancelado seus passaportes, embora não houvesse ordem de prisão.
O bloco oposicionista União pela Pátria questionou o governo sobre "por que não foi retida a aeronave nem atrasada a decolagem enquanto se verificava a situação judicial do passageiro", dada a "implicação que este caso tem para a relação bilateral".
Os parlamentares também perguntaram por que o comunicado que confirmou a entrada e a saída de Bolsonaro foi divulgado somente após a decolagem. "Quem deu a ordem para que fosse assim?", questionaram.
Além disso, solicitaram ao governo que confirmasse uma informação publicada pelo jornal La Nación sobre a presença do assessor presidencial Santiago Caputo no aeroporto internacional de Puerto Iguazú horas antes da decolagem do voo.
As autoridades argentinas informaram na madrugada desta quarta-feira (28) a entrada e a saída de Bolsonaro, que viajou aos Estados Unidos com a esposa e as duas filhas em um voo privado com escala no Equador.