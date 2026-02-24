A- A+

Poderes Oposição na Assembleia Legislativa de Pernambuco testa limite dos governistas Deputados se valem de falhas do Executivo para rebater cobranças da situação

O que era para ser uma sessão explicativa sobre a Lei Orçamentária Anual (LOA) do estado virou um novo apelo dos governistas para que a oposição na Assembleia Legislativa de Pernambuco aprecie os vetos da governadora e altere de 10% para 20% o índice de remanejamento de recursos pelo Executivo.

Após audiência da Comissão de Finanças, o secretário de Planejamento e Gestão, Fabrício Marques, alertou que em ano de eleição, os deputados podem ter impacto na execução de emendas, devido à impossibilidade de remanejamento.

Emendas com impedimento técnico, por exemplo, não poderão ter novo destino até a aprovação do Projeto de Lei 3694. Publicado no dia 10 de janeiro, o PL deveria ter sido votado em 45 dias (até ontem) sob risco de a pauta na Casa ser travada.

O apelo do secretário foi reforçado pelos deputados governistas Antônio Moraes (PP) e João de Nadegi (PV).

Mas o tiro parece mesmo ter saído pela culatra. Primeiro, porque o colegiado adotou prazos diferentes para o PL 3694, impedindo o travamento da pauta agora. Segundo, porque o remanejamento de emendas não preocupa a oposição.

Depois dos argumentos dos oposicionistas Antonio Coelho (União) e Rodrigo Farias (PSB), o deputado Diogo Moraes arrematou, lembrando ser difícil atender o Executivo, que, no ano passado, ignorou a possibilidade de os outros Poderes fazerem seus próprios remanejamentos.

E lembrou que a mudança de destino das emendas pode ser feita até o fim do ano. Alegou que o estado precisa mesmo é se organizar para pagá-las, já que diz ter dinheiro em caixa.

A queda de braço entre Executivo e Legislativo não tem fim.

Mão na massa

Pela manhã o vice-prefeito do Recife, Victor Marques, vistoriou obras de encostas na Zona Norte com os vereadores Carlos Muniz, Felipe Francismar e Samuel Salazar. À noite, o prefeito João Campos, que casou sábado, voltou da lua de mel e incluiu na agenda a fiscalização da duplicação da ladeira da Cohab, na Zona Sul.

Busca por água

A deputada Socorro Pimentel e o ex-prefeito de Araripina Raimundo Pimentel buscam junto à Compesa água para mover a economia da região. A ideia é manter funcionando a Maxx Amidos que garante mais de 50 empregos. A empresa será atendida por uma adutora.

Futuro das cidades

Superintendente de Patrimônio da União, Ednaldo Moura participa até sexta da 6ª Conferência Nacional das Cidades para discutir política urbana do Brasil e ser ponte entre poder público e sociedade. O ex-vereador Marcelo Santa Cruz também está no evento.

Radar da transparência

A Associação dos Tribunais de Contas concedeu o Selo Ouro em Transparência Pública à Câmara de Vereadores do Recife. Para o presidente da Casa, Romerinho Jatobá, o reconhecimento é fruto de uma gestão séria e responsável. “Estamos no caminho certo”, diz.

