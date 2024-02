A- A+

Senado Oposição no Senado quer ouvir Mauro Vieira sobre comparação de Lula com o Holocausto Declaração do petista foi duramente criticada no cenário internacional e por autoridades israelenses

O senador de oposição Carlos Viana (Podemos-MG) pediu que o chanceler Mauro Vieira seja ouvido na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado após declarações de Lula comparando a ação militar israelense na Faixa de Gaza ao Holocausto. O pedido foi feito nesta segunda-feira, enquanto o ministro das Relações Exteriores está no Rio de Janeiro para a reunião do G20.

"A fala gerou forte repercussão internacional, e provocou o início do que pode ser uma grave crise diplomática entre Brasil e Israel. Tal foi o impacto negativo, que o governo de Israel declarou o presidente brasileiro persona non grata", afirmou o senador, no requerimento.

Neste domingo, Lula foi duramente criticado, sobretudo pelo governo israelense, após comparar as ações militares de Israel contra o grupo terrorista Hamas na Faixa de Gaza com o Holocausto, nome dado ao genocídio de judeus e outras minorias durante a Segunda Guerra Mundial por tropas nazistas. A fala foi dada durante coletiva de imprensa na Etiópia, em viagem por países da África.

A declaração abriu uma crise diplomática com Israel, com a vinda do embaixador brasileiro no país após ter sido levado ao Museu do Holocausto por representantes israelenses. Ainda nesta segunda, Lula foi tornado persona non grata por autoridades locais.

Houve ainda repercussão dentro do Congresso nesta segunda-feira. Em nota, a Frente Parlamentar Evangélica repudiou a fala de Lula, afirmando que a comparação equivale a provocar um "conflito ideológico desnecessário". O grupo, que reúne mais de cem deputados, ainda entende que se trataram de "verbalizações desequilibradas" e que "não representam o pensamento da maioria dos brasileiros".

Veja também

Justiça Moraes mantém depoimento de Bolsonaro e nega acesso à delação de Cid