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Cassação Oposição pede cassação de deputado do PL que disparou arma em casa noturna de SP Marcelo Aguiar, da Assembleia Legislativa, desferiu arma que atingiu de raspão o apresentador Fred Bruno, da TV Globo

A mesa da Assembleia Legislativa de São Paulo recebeu nesta tarde um pedido de cassação do deputado Marcelo Aguiar (PL), que desferiu um tiro numa casa noturna ontem à noite, tendo atingido de raspão o apresentador Fred Bruno, da TV Globo.

A representação, que pede a punição para Aguiar por quebra de decoro parlamentar, foi protocolada pela deputada Mônica Seixas (PSOL).

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Além de pedir para apurar as circunstâncias em que o disparo foi feito, a oposição pede que seja apurado uso irregular de uma licença do carro funcional usado por Aguiar.

Ele estaria utilizando um veículo BYD preto que não integra a frota oficial da Assembleia, equipado com placa de representação parlamentar. A identificação utilizada no automóvel estaria vinculada a outro veículo, um Toyota Corolla.

"São dois fatos graves que precisam ser esclarecidos: o disparo de arma de fogo em uma festa, colocando em risco a segurança das pessoas, e a utilização de uma placa oficial da Assembleia Legislativa em um veículo particular que não consta no cadastro da Casa", afirmou Seixas em comunicado à imprensa.

"Nossa representação pede a abertura do procedimento no Conselho de Ética e, uma vez comprovada a quebra de decoro, a cassação do mandato parlamentar."

O caso ocorre no fim da passagem de Aguiar pela Assembleia. Na eleição de 2026, ele recebeu 37.585 votos, mas não conseguiu se reeleger e ficou como suplente para a próxima legislatura. Caso perca o cargo, deixará de receber como deputado por apenas quatro meses.

Tecnicamente, o documento protocolado por Seixas é uma "denúncia por quebra de decoro parlamentar", com pedido de "instauração de procedimento disciplinar" e "cassação do mandato".

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