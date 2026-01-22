A- A+

O ano de 2026 começa com o governo Lula (PT) ampliando seu campo, enquanto a oposição patina e segue indefinida, na visão do publicitário e marqueteiro Edson Barbosa, conhecido como Edinho. Em entrevista ao podcast "Direto de Brasília", ele falou sobre a expectativa por uma eleição dominada pela inteligência artificial, avalia que os opositores vão optar por mandatos de senador em vez de disputar contra Lula e critica o embate entre a governadora Raquel Lyra (PSD) e o prefeito João Campos (PSB).

Quanto mais o cenário está nebuloso, melhor para um estrategista político?

Depende. O cenário está sempre nebuloso, e às vezes ele está iluminado também. Tem gente que torna um cenário iluminado nebuloso, e tem gente que torna um cenário que está nebuloso um pouco mais claro, para que as coisas fiquem melhores para o projeto.

Há tempo de surgir uma terceira via, ou será uma eleição de apenas dois polos?

A eleição só será em outubro. Se é muito pouco tempo por um lado, é uma eternidade por outro. Estamos diante de uma situação política completamente inusitada no Brasil, está tendo uma mudança completa de ciclo. Não podemos pensar na eleição de 2026 como se nós estivéssemos em 2022. Passaram quatro anos, mas é como se fossem 40 anos na percepção da sociedade. Quem quer fazer previsão política pensando em outubro e crava no passado e no que está acontecendo hoje talvez esteja cometendo um certo descuido na leitura da dinâmica que deverá ser provocada tanto pela agenda social quanto pela agenda política, assim como pela atitude dos postulantes.

Dizem que esta será a eleição da inteligência artificial. Como profissional de comunicação, teme o uso de forma perigosa dessa ferramenta?

Sim. Olha, por mais que se queira fazer coisa boa, a bandidagem está sempre ligada e um passo à frente. Mas isso já é a história da humanidade. A legislação brasileira, o fortalecimento da Justiça Eleitoral, das investigações e das prevenções, eu creio que estão muito avançados. A cana (prisão) deixou esse monte de irresponsáveis que trabalham com fake news com as barbas de molho. Tem aquele velho ditado de que de boas intenções o inferno está cheio. Mas quem tem boas intenções de fazer as coisas e o domínio e conhecimento da tecnologia pode ter uma vantagem muito grande.

Muitos avaliam que Jair Bolsonaro ganhou em 2018 por estar à frente de seus adversários no uso das redes sociais. Isso mudou para 2026?

Penso que nós precisamos avançar muito, e temos avançado, na consciência da sociedade democrática a respeito do mundo digital. Eu acho que o cenário de hoje não é o cenário de 2022, que também não foi o cenário de 2018. Aquilo foi um susto, uma coisa que derrubou não apenas o PT e o Lula. Deu Bolsonaro muito por dominar, de uma maneira como os demais não se perceberam, o mundo digital. A coisa hoje é outra, há muito mais equilíbrio no enfrentamento.

Jair Bolsonaro foi preso no final do ano passado. Ele continuará sendo um grande cabo eleitoral para o filho?

A preço de hoje, sim, mas, a cada dia que passa, fica claro para a sociedade que Bolsonaro foi um golpista condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), com todos os procedimentos e direitos de acordo com a ordem democrática. Atentou contra a Constituição brasileira, o crime mais baixo, mais terrível que pode existir, a tentativa de derrubar o Estado democrático. A sociedade, e mesmo os bolsonaristas, começam a entender isso. Uma coisa é o povo seguir o que diz Bolsonaro, os setores da sociedade mais críticos ao PT. Outra coisa é ele, como criminoso efetivamente condenado, dizer coisas para a sociedade. Vai ter um impacto completamente adverso.

Dá para enxergar o Brasil depois que o presidente Lula deixar o poder?

Boa pergunta. Olha, o problema não é como o presidente Lula vai deixar o Brasil, é o que o presidente Lula está fazendo hoje. Nós estamos vivendo uma realidade de estabilidade de força em todos os setores da economia, da gestão, da compreensão, da transparência e de ações estruturadoras que seguramente deixarão o país melhor do que o que ele achou. E, quando o presidente deixar o poder, queiramos que em 2030, entregará um país em outra posição, muito mais próspera e com muito mais competência e qualidade para competir diante do mundo.

E quanto aos gastos públicos, não são números elevados?

O governo não gasta, o governo investe. Para quem tem o mercado futuro que o Brasil tem, a dívida do país é uma bobagem, não significa nada. Para você ter uma ideia, essa conversa de déficit público no nível em que se fala é muito descuidada. A dívida em relação ao PIB do Brasil não chega a 90%. A dos Estados Unidos é 120%. Nós estamos com uma economia aquecida nesse nível, isso com juros a 15%. Imagine esse país, com a estrutura fiscal que tem, com a capacidade de produção e entrega no mercado futuro, ter que estar preocupado com o déficit público. Tem que estar preocupado com o equilíbrio fiscal, com o funcionamento da máquina pública, para que o Estado esteja onde precisa estar, dando suporte inclusive à iniciativa privada. E o mercado e a iniciativa privada estejam onde for importante que estejam.

Então por que o governo não consegue chegar a 50% de aprovação?

Porque a sociedade está muito mais crítica. A sociedade vem de um governo destruidor do país, que fez valer fake news, que construiu um nível de narrativa mentindo para setores religiosos. Quer dizer, você criou um massacre de comunicação, de informação, de dados, e creio que com alguns equívocos no enfrentamento em tempo real que se precisou fazer. Hoje você tem um governo que começa a mostrar o tamanho da potência que nós somos, de acordo com as métricas do mercado. Essa é uma percepção que a sociedade vai ter neste ano.

Mas isso não tem sido percebido pela população, aparentemente...

Nós vamos ter um ano de 2026 em que o debate é muito ruim para a oposição radicalizada, de extrema direita. A pauta da direita é uma pauta desastrosa: cadeia por condenação, crime organizado, desrespeito às instituições, uma divisão brutal que faz com que muita gente séria de direita não queira estar junto da extrema-direita radicalizada. E Lula segue ampliando. Não é um governo de lulistas ou de petistas, é um governo que, a meu ver como jornalista e publicitário, põe um ativo na mesa que a gente pode comparar e ver qual é a pauta do governo para os próximos nove meses e qual é a pauta da oposição. E o alcance dessa percepção, do que está acontecendo com as ações do governo do Brasil, tem potência de ser ampliado por conta das eleições.

O senhor trabalhou com o ex-governador Eduardo Campos. Ele teria sido presidente da República?

Olha, é difícil a gente falar sobre coisas assim. Eu acho que ele queria um papel decisivo. Se ele passasse para o segundo turno em 2014, ele certamente seria o presidente. Se não passasse, para onde ele fosse poderia decidir o caminho das pedras. Se ele tivesse enfrentado Dilma Rousseff (PT), a turma do Aécio Neves (PSDB) iria com ele. Se ele tivesse enfrentado Aécio, a força política da campanha da Dilma iria com ele. Então Eduardo teria grandes possibilidades, mas o destino, a coisa do inesperado, não nos permitiu viver. É uma tristeza muito grande, mas ficou a semente.

A semente seria o prefeito João Campos? Como avalia ele na política?

Muito obrigado pela pergunta. Eu penso que João hoje é uma excelência como prefeito da cidade do Recife. Seguindo a estrutura de pensamento do presidente Lula, de Miguel Arraes e de Eduardo Campos, ele consegue fazer uma gestão moderna, avançada. Um político moderno, avançado, antenado com seu tempo e que trabalha com a ideia de um planejamento muito próximo daquilo que Eduardo fez enquanto governador de Pernambuco. O que vai acontecer em termos de futuro depende de muitas coisas. Eu creio que Eduardo Campos e doutor Arraes, se hoje estivessem vivos, estariam muito felizes com o que João está fazendo. Desejo que ele tenha saúde, maturidade e compreensão dessa diversidade que é a luta política.

E quanto à pré-candidatura dele ao governo do Estado?

Eu tive em Pernambuco muitos mestres, como Miguel Arraes, Eduardo Campos, Fernando Lyra e Romeu Batista. Se os quatro estivessem vivos hoje, João e Raquel estariam unidos em apoio ao presidente Lula e ofereceriam ao Brasil e ao mundo a maior vitória da reeleição dele. E cuidariam do Estado e do Brasil juntos, mesmo ambos sendo candidatos a governador, fazendo o debate político, mas em defesa de Pernambuco. Eles sempre juntaram. Eu não vejo nenhuma necessidade de um confronto entre Raquel e João.

Por que não?

Acho que pode haver um bom debate político, com inteligência, ou seja, sem discutir o presidente Lula como candidato à reeleição. Lula é a vitória de Pernambuco diante do Brasil e diante do mundo. Pode ser a maior vitória político-eleitoral brasileira diante do mundo. Depois, com Raquel e João fazendo o que têm feito dentro das suas responsabilidades, isso projeta Pernambuco econômica, política e socialmente de uma maneira extraordinária.

Pode surgir um nome que quebre a polarização entre Lula e o grupo de Bolsonaro?

Não existe mais um grupo da direita. Você tem tantas direitas hoje. O Flávio vai ter ali o campo de força do bolsonarismo. A preço de hoje, sozinho, seria muito discutível se isso passaria dos 20% dos votos. Agora, quem junta com Flávio? Quem é o político que vai querer comprometer a sua história com um encaminhamento desses, à luz do hoje? Quem vai correr mais o risco de ter o tratamento de um governo num desastre como foi a pandemia? Isso é Flávio Bolsonaro. Isso vai influenciar muito. Por outro lado, a proposta que o presidente Lula está conduzindo não é apenas petista. O PT é o protagonista, porque é o partido dele, como ele concebeu, mas estamos falando hoje de um governo amplo, em que o vice-presidente é um homem como Geraldo Alckmin, um homem que vem do mercado, da centro-direita, que está mostrando como podemos ter uma direita responsável. Um homem religioso, católico, de raízes profundas, mas que não mistura fanatismo com as crenças que tem.

Como vê os presidenciáveis da oposição para essa disputa?

Olhe, de um para um, não tem ninguém competitivo para encarar uma eleição contra Lula. E digo mais, nem contra o Alckmin, que é o vice do Lula. O Lula é candidatíssimo à reeleição, o campo de força está robusto e tende a crescer mais. Qual é o campo de força que vai dar sustentação a esse esfacelamento dos postulados dos candidatos a governadores de direita? Imagina o tamanho da briga dentro do União Brasil, como fritaram o Caiado pelos interesses do centrão, a dificuldade do Eduardo Leite em Porto Alegre. E o Tarcísio de Freitas vai correr o risco de enfrentar e encarar um território minado desse, tendo uma possibilidade muito mais consistente de se reeleger governador de São Paulo e preparar-se com mais qualidade para disputar em 2030? Não creio. Então vai acabar rodando para enfrentar o Lula uma candidatura para cumprir tabela. É como eu vejo, a preço de hoje. O que vai acontecer de real nós sabemos, não somos futurólogos.

Vai ter que ser o Flávio Bolsonaro então, ou é só um balão de ensaio?

Sinceramente, sempre achei que, não sendo o pai, o candidato seria o Flávio. Eles têm que segurar o roçado que têm, o que representam. Agora, o Flávio vai ter talento político expressivo, organização, capacidade de agregar para ampliar essa base que significa o clã Bolsonaro? Isso é uma pergunta. Ainda tem muita água, a velocidade vai aumentar intensamente. Hoje a situação é muito delicada, porque alguém combinou com o Tarcísio que ele vai deixar São Paulo para disputar contra Lula? O Zema vai abrir mão de um mandato de senador para disputar algo mais difícil? Esse é outro ponto. A eleição mais importante, ou tão importante quanto a eleição de presidente da República, será essa, de dois terços do Senado Federal.

Pela ameaça de impeachment aos ministros do Supremo?

Não apenas por isso, mas também por isso. Não acredito que nenhum senador vai querer encarar ministro de STF vitalício. Aquilo é uma corporação de Estado muito forte e que está se qualificando cada vez mais. Eu acho que é pelo papel decisório que o Senado, em última instância, representa, tanto para impeachment, seja de presidente, seja do que for, como para as escolhas efetivas, pelo que significa na representação de cada estado na representação federativa. E são oito anos, o Senado é muito sério.

Veja também