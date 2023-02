Oposição protocola pedido de abertura de CPMI dos ataques golpistas

A- A+

Deputados federais e senadores de oposição protocolaram, na noite da segunda-feira (27), um pedido de abertura de Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para apurar os ataques golpistas de 8 de janeiro, que culminaram com a depredação das sedes dos Três Poderes. A informação é da Carta Capital.

No total, 189 deputados e 33 senadores assinaram requerimento. A base de apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é contra à instauração da CPMI, por considerar que a comissão poderá ser utilizada como plataforma política para apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Congresso Nacional.

“Tendo em vista que a prisão de quase duas mil pessoas foi efetuada um dia após o ocorrido, a instauração desta CPMI se mostra necessária para que não haja injustiça contra aqueles que efetivamente não participaram e não concordaram com os atos de vandalismo”, afirmou o deputado André Fernandes (PL-CE).

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), notificou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para que este apresente informações sobre o pedido de abertura da comissão.



