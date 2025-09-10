A- A+

São Paulo Oposição protocola pedido de impeachment de Tarcísio na Alesp Deputados do PT e do PSOL argumentam que governador atacou o Judiciário ao articular pela anistia no Congresso e em discurso feito na Avenida Paulista

As bancadas estaduais das federações PT/PCdoB e do PSOL/Rede protocolaram nesta quarta-feira (10), um pedido de impeachment contra o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

As bancadas contam com 24 deputados, que argumentam que o governador usou recursos públicos para ir a Brasília na semana passada, quando passou dois dias articulando em prol da anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no Congresso Nacional.

No documento, os deputados da oposição citam a passagem do governador por Brasília nos dias 2 e 3 de setembro.

Como o Globo mostrou, nas últimas semanas Tarcísio articulou diretamente para pautar no Congresso Nacional o projeto de lei que anistia os condenados e réus pelos atos golpistas de 8 de janeiro, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Na viagem, Tarcísio se reuniu com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos), e com integrantes de seu partido.

Outro ponto trazido pela oposição foi o discurso feito na Avenida Paulista no último domingo (7), em que Tarcísio chamou o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de ditador e tirano.

Os deputados psolistas e petistas argumentam que houve uso de recursos públicos e do cargo institucional para “fragilizar a autoridade do Poder Judiciário e afrontar o pacto constitucional”.

— Ele rompeu completamente com o juramento que ele fez nesta casa de defender a constituição estadual e defender as leis, porque ele ataca o Judiciário. Esperamos que o pedido seja aceito, nós consideramos que as condições legais estão colocadas e descritas aqui, a Lei do Impeachment tem um trecho muito claro que fala de atos que atentem contra a probidade administrativa e o livre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário e dos poderes constitucionais dos estados. No nosso entendimento, não teve um crime de responsabilidade só, são três, e era nossa obrigação protocolar esse pedido de impeachment — falou Antônio Donato, presidente da federação PT/PCdoB.

Este já é o terceiro pedido de impeachment que a oposição protocola contra Tarcísio, mas todos foram arquivados.

O governador tem maioria na Casa e o presidente da Alesp, o deputado André do Prado (PL), é seu aliado de primeira hora.

— A gente tem o governador do estado de São Paulo usando a prerrogativa de seu cargo para envergonhar o povo de São Paulo, pedindo impunidade para criminosos. E mais grave ainda é que o governador pegue um avião pago pelos cidadãos de São Paulo e vá para Brasília fazer lobby pelo projeto da anistia — falou Guilherme Cortez, líder da bancada do PSOL/Rede.

