Oposição reage a Lula e acusa presidente de discurso de ódio

A fala do presidente Lula (PT) anunciando o fim do “Lulinha paz e amor” e classificando a eleição de 2026 como uma “guerra” provocou reação imediata de políticos da oposição, que usaram as redes sociais para atacar o tom adotado pelo petista. As declarações, feitas durante evento do Partido dos Trabalhadores, em Salvador, foram interpretadas por adversários como sinal de radicalização do discurso presidencial.

Um dos primeiros a reagir foi o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República. Ao compartilhar o vídeo com a fala de Lula, Flávio afirmou que o presidente demonstra “ódio” e disse que “o que sai pela sua boca é do que seu coração está cheio”. Segundo o senador, o Brasil não suportaria mais esse tipo de postura e o presidente seria “aposentado” pelo eleitorado, além de prometer mudanças a partir de 2027 em um eventual governo da oposição.

Outro parlamentar que elevou o tom foi o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG). Em publicação nas redes sociais, ele reagiu diretamente ao discurso de Lula, chamando o presidente de “larápio” e afirmando que a oposição irá “com tudo” contra o governo. A declaração foi feita em resposta ao trecho em que Lula cobra mais ousadia dos aliados e afirma que não há mais espaço para uma postura moderada na disputa eleitoral.

As manifestações de Flávio e Nikolas refletem o acirramento do clima político e antecipam o embate que deve marcar a corrida presidencial de 2026. Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, sendo um deles seu filho, os dois parlamentares têm se destacado como vozes da direita nas redes sociais e indicam que a resposta da oposição ao discurso mais duro de Lula será igualmente combativa, reforçando a polarização no cenário político nacional.

