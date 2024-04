Oposição tem votos para convocar Rui Costa; veja a coluna de Cláudio Humberto deste sábado (6)

A- A+

Oposição tem votos para convocar Rui Costa a depor

O presidente da Comissão de Segurança da Câmara, deputado Alberto Fraga (PL-DF), reconhece a gravidade das denúncias contra o ministro Rui Costa (Casa Civil), investigado na compra de respiradores fantasmas de R$48 milhões, e disse que irá pautar sua convocação para depor. A maioria oposicionista deve aprovar a proposta do deputado Sanderson (PL-RS), que cita notícia de que Costa manifestou “descontentamento” ao diretor da Polícia Federal quanto ao inquérito que apura o caso.

Interferência

Para Sanderson, que também é delegado, a abordagem do ministro caracteriza clara tentativa de interferência nas investigações da PF.

Votação na terça

A convocação de Rui Costa deverá ser votada já na próxima reunião deliberativa da comissão, marcada para terça-feira (10).

Maioria de oposição

A convocação deve ser aprovada pela maioria de oposição na Comissão de Segurança, mas o PT e aliados devem tentar obstruir a votação.

Blindagem na marra

A “dona” dos respiradores fez delação e implicou Costa. Clarice Taddeo revelou que a polícia baiana tentou blindar o ministro “agressivamente”.

Assembleia de AL não aprovou projetos em 2024

Concluído o primeiro trimestre de 2024, deputados estaduais de Alagoas não conseguiram aprovar um só projeto de lei que tenha sido apresentado este ano. Foram protocoladas 140 novas propostas, algumas até relevantes, mas todas ainda em fase de “tramitação”, segundo alegações de praxe. A prioridade foi para projetos mais antigos, muitos bolorentos. Novos projetos seguem direto para a imensa gaveta.

Quase a metade

Delegado Leonam (União) lidera o ranking da produtividade: em 2024, ele é o autor 57 dos 140 projetos apresentados. Nenhum foi votado.

Segue o ranking

Também se destacam os deputados Fernando Pereira (PP), que apresentou 19 propostas, e Fátima Canuto (MDB), outras 12.

O sem-propostas

Outros oito deputados, seis do MDB, um do PP e outro do Avante; estão no vermelho. Ainda não apresentaram projetos de lei em 2024.

Batendo cabeças

Alexandre Silveira aumentou a lista de desafetos, que tem no topo o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates. O presidente da Câmara, Arthur Lira, e o ministro não falam a mesma língua sobre a crise de energia para a qual o titular de Minas e Energia não aponta solução.

Parado há 30 dias

Completa um mês neste sábado (6) a paralisação no STF da ação que pretende liberar porte de maconha. A tramitação, perigando a liberação da droga, foi suspensa após pedido de vista do ministro Dias Toffoli.

Troca-troca

O nome de Aloizio Mercadante no lugar Jean Paul Prates desanimou investidores da Petrobras, mas, como desgraça pouca é bobagem, abriu a briga dos ex-ministros Guido Mantega e Nelson Barbosa pelo BNDES.

Pau ôco

É atribuída ao marqueteiro Sidônio Palmeira a súbita devoção do neoreligioso Lula, a depender da plateia. O petista foi orientado a falar mais de Deus para melhorar a avaliação entre evangélicos.

Tocou, derreteu

Ao constatar queda no lucro das estatais brasileiras, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) chegou a uma conclusão: “Lula tem o toque de Midas, só que ao contrário. Tudo que ele toca, derrete, vira m...”.

O ódio venceu

Gabinete do deputado Daniel Freitas (PL-SC) foi vandalizado em plena luz do dia, em Florianópolis. O alvo foi a fachada com imagem do parlamentar, do governador Jorginho Mello (PL) e de Jair Bolsonaro.

Lipoaspiração

Com mais de 35 anos de tucanato, o deputado Aécio Neves (MG) analisou a situação do desidratado partido. Culpa João Dória pela crise e diz que o PSDB passa por “lipoaspiração”.

Uma vergonha

Os vereadores Carlim Imperador e Fábio Paixão, do Solidariedade, saíram na mão na Câmara de Planaltina (GO). A Casa é a mesma que, em 2023, um parlamentar fez som de macaco para outro colega negro.

Pensando bem...

...em ano eleitoral, até comuna vira carola e beato, carnavalesco.

PODER SEM PUDOR



O seca-pimenteira

Era muito religiosa a empregada doméstica da residência do então ministro José Eduardo Andrade Vieira em Brasília. Ela também adotada crendices populares. Certo dia, convenceu o patrão a cultivar um pezinho de arruda, para espantar energias negativas, mau olhado etc. A planta cresceu, ficou robusta, bonita e cheirosa até o dia em que Andrade Vieira recebeu a visita de Pedro Malan, ministro da Fazenda de Fernando Henrique Cardoso. Já no dia seguinte à visita, a planta amanheceu murcha de dar dó. “Nossa, esse homem seca até pimenteira!”, espantou-se a senhora. Não deu outra: Andrade Vieira logo teria o seu banco Bamerindus garfado pela tucanagem.



_

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

