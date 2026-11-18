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CASO MASTER Oposição vai pedir esclarecimentos de ministro sobre delegados da PF afastados no caso Master Diretor-geral da PF também foi convidado, mas não havia confirmado presença

Após o afastamento de delegados da Polícia Federal das investigações do caso Master, na semana passada, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, participará hoje de audiência no Senado, na qual deverá ser cobrado por parlamentares da oposição a prestar explicações. Também convidado, o chefe da corporação policial, Andrei Rodrigues, indicou que não deve comparecer, uma vez que a presença não é obrigatória.

O afastamento dos delegados Daniel Mostardeiro Cola, que ocupava a coordenação-geral de Repressão à Corrupção, Crimes Financeiros e Lavagem de Dinheiro, e de Wedson Cajé Lopes, seu substituto eventual, se deu após a produção de um relatório sobre menções a integrantes do Supremo Tribunal Federal (STF) no caso Master. O documento citava os ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Nunes Marques, mas foi rejeitado pela cúpula da PF, que determinou que fosse refeito.

Em ofício encaminhado ao Ministério da Justiça na sexta-feira, Andrei atribuiu a substituição dos delegados a uma “quebra na fundamental relação de confiança mútua”. A oposição pretende cobrar quais fatos motivaram a decisão e se houve alguma irregularidade funcional atribuída aos investigadores.

Os parlamentares querem esclarecer ainda se a substituição dos investigadores e a determinação de reformular os documentos tiveram motivação técnica ou decorreram de interferência política para evitar a exposição de integrantes da Corte.

Autor dos requerimentos que motivaram a audiência, o senador Alessandro Vieira (MDB-SE) relacionou a necessidade de esclarecimentos às dificuldades de investigar integrantes do Supremo.

— Ao enfrentar a necessidade de investigação de ministros da Suprema Corte, se percebe uma dificuldade extrema — afirmou Vieira.

Mudanças nos relatórios e suspeita de interferência

Um dos principais pontos da audiência será a determinação de reformular os documentos. Os senadores querem identificar quem ordenou as alterações, quais informações foram retiradas ou modificadas e se as versões originais foram preservadas nos sistemas da PF.

Também pretendem questionar se o Ministério da Justiça teve conhecimento prévio das decisões, se houve participação de autoridades externas à corporação e se a revisão foi motivada por critérios técnicos ou pela preocupação com a divulgação de informações envolvendo ministros do Supremo.

Outro questionamento que deve ser feito é acerca da previsão de que Andrei entregue ao presidente do STF, Edson Fachin, na noite de quarta-feira, novos relatórios sobre referências a seis ministros da Corte encontradas nas investigações do Master. A reunião está prevista para depois da audiência no Senado.

As investigações sobre o banco já provocaram questionamentos sobre as relações entre integrantes do Judiciário e Vorcaro. Alexandre de Moraes passou a ser alvo de críticas após a divulgação de contratos entre o Master e o escritório de advocacia de sua esposa, além de referências a seu nome em mensagens apreendidas. Dias Toffoli também foi questionado sobre sua proximidade com o banqueiro. Os ministros negam irregularidades.

Nos requerimentos apresentados às duas comissões, Vieira questiona especialmente a revisão de documentos elaborados em atendimento a uma determinação de Fachin, a retirada dos nomes dos investigadores da autoria dos relatórios e a competência dos responsáveis pelas alterações. O senador também conseguiu aprovar convites aos dois delegados e ao presidente da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal (ADPF), Edvandir Felix de Paiva, para que apresentem suas versões sobre o episódio.

Defesa da autonomia da PF

Entre governistas, a estratégia deve passar pela defesa da autonomia administrativa da Polícia Federal e pelo argumento de que a reformulação dos relatórios teve caráter técnico, sem interferência política.

A avaliação é que a substituição de ocupantes de cargos de chefia não representa necessariamente uma intervenção nas investigações. Aliados do governo também devem sustentar que revisões de documentos fazem parte dos procedimentos de apuração, desde que preservados os elementos de prova.

A ausência prevista de Andrei deve ser outro ponto explorado pela oposição, já que o diretor-geral seria o principal responsável por esclarecer os critérios utilizados para a substituição dos delegados e a determinação de revisão dos relatórios.

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