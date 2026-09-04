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BRASIL Oposição vê retaliação de Moraes contra Mendonça após revelações do caso Master Parlamentares defendem prisão de Moraes e acusam ministro de usar inquérito das Fake News para reagir contra colega que levou relatório da PF ao STF

A decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes que apontou “fortes indícios” de improbidade administrativa, abuso de autoridade e crime de responsabilidade na atuação de André Mendonça, seu colega de Corte, gerou críticas da oposição.



Em manifestações sobre o tema, políticos trataram a iniciativa como tentativa de retaliação de Moraes a Mendonça após a divulgação de um relatório da Polícia Federal com mensagens do banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master.

O líder da oposição no Senado e coordenador da campanha de Flávio Bolsonaro (PL), Rogério Marinho (PL-RN), afirmou que Moraes transformou a investigação em um instrumento de “poder pessoal”.



Para o senador, a decisão contra Mendonça representa uma inversão de valores, porque o ministro que aparece nas mensagens reveladas pelo caso Master deveria prestar esclarecimentos, e não usar poderes investigativos contra quem conduz a apuração.

“É uma inversão intolerável de valores: quem deveria prestar esclarecimentos às instituições e ao povo brasileiro utiliza poderes investigativos excepcionais sob seu comando para constranger quem supervisiona uma investigação séria”, afirmou Marinho.

O senador também criticou a continuidade do inquérito das Fake News, abertoem 2019, e afirmou que nenhum ministro do Supremo deveria estar acima do escrutínio. Ao final da nota, convocou manifestações no 7 de Setembro contra o que chamou de “práticas de exceção”.

O ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato à Presidência, Romeu Zema (Novo), também reagiu nas redes em tom de ataque direto ao ministro. Zema afirmou que “ditadores não recuam” e acusou Moraes de eliminar rapidamente qualquer pessoa que ameace seu poder.

“No Brasil de hoje é impossível acabar com a ditadura de Alexandre de Moraes. Qualquer um que ameace seu poder é rapidamente aniquilado. O que mais precisa para esse sujeito ser preso?”, escreveu.

Já o senador Carlos Viana (Podemos-MG), que vem aumentando o tom de suas críticas nos últimos dias, adotou uma estratégia diferente e afirmou que acionará o presidente do STF, Edson Fachin, para apurar a conduta de Moraes. Segundo ele, a proximidade temporal entre as revelações do caso Master e a decisão contra Mendonça levanta a suspeita de que o ministro tenha usado as prerrogativas do cargo para reagir contra o colega.





“Moraes está usando as prerrogativas do cargo para reagir contra André Mendonça? Estou pedindo a preservação de documentos, logs, registros de acesso e comunicações para esclarecer essa possível retaliação. Se houve uso do cargo para constranger ou retaliar um ministro pelo exercício de suas funções, é gravíssimo”, afirmou Viana.

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) também atacou a decisão e afirmou que Moraes teria comprometido o que “restava” de credibilidade do Supremo. Ela criticou o uso do inquérito das Fake News e classificou a decisão como arbitrária e autoritária.

“Alexandre de Moraes acaba de jogar no lixo o pouco de credibilidade que restava ao Supremo Tribunal Federal. Usou o famigerado e interminável Inquérito das Fake News para mais uma decisão arbitrária. Deixou claro seu descontrole e autoritarismo”, afirmou Damares.

A senadora também chamou Moraes de “Nero brasileiro dos tempos modernos” e defendeu que a população vá às ruas para pressionar pela saída do ministro do Supremo.

O senador Alessandro Vieira (MDB-SE), que foi relator da CPI do Crime Organizado, também questionou a decisão. Ele chamou atenção para o fato de Moraes ter usado o Inquérito das Fake News para acusar um colega que havia levado ao STF uma investigação que alcança o próprio ministro.

“Poderia ser uma confissão, mas é o ministro Moraes usando o interminável inquérito das fake news para acusar um colega que pediu investigação do próprio ministro Moraes no caso Master”, escreveu o senador.

Ele disse ainda que pretende usar, no Senado, “todos os instrumentos possíveis” para tirar a Casa do que chamou de “sono profundo” e afirmou que o escândalo não pode ser colocado “debaixo do tapete”. Também pediu ao presidente do STF uma atuação “firme e equilibrada”.

Interpretação similar apareceu na reação do deputado Marcel van Hattem (Novo-RS), que resumiu a decisão como uma inversão entre investigador e investigado.

“Para forjar uma acusação de que André Mendonça investigou ilegalmente Alexandre de Moraes, Alexandre de Moraes investigou ilegalmente André Mendonça”, afirmou o deputado, que atualmente é candidato a uma cadeira no Senado sob a bandeira de defesa de impeachment de ministros do Supremo.

O deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) defendeu que Mendonça desse voz de prisão a Moraes durante uma sessão do Supremo.

"Mendonça tem que dar voz de prisão ao Moraes em plenário", escreveu.

Lula grava vídeo sobre revelações

Em meio à escalada da crise no Supremo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) divulgou um vídeo em que falou pela primeira vez sobre o caso Master, mas evitou citar Moraes nominalmente. A gravação foi publicada pouco depois da decisão do ministro contra Mendonça.

Lula afirmou que há suspeitas de envolvimento de políticos e agentes públicos no caso e defendeu que todos sejam investigados, sem blindagem. Também cobrou do presidente do STF, Edson Fachin, e do procurador-geral da República, Paulo Gonet, uma atuação capaz de garantir a integridade das investigações.

— Diante da gravidade do momento, o povo brasileiro espera que o presidente do Suprema Corte e a Procuradoria Geral da República liderem um processo que garanta a integridade e a confiança nas investigações — afirmou Lula.

O presidente também criticou o que chamou de “vazamentos seletivos” e disse que o sistema político e o Judiciário precisam de “reformas profundas”. A gravação foi interpretada no entorno do presidente como uma forma de evitar que a crise envolvendo Moraes respingasse em sua campanha à reeleição.

A página oficial do PT republicou o vídeo com a mensagem: “O povo brasileiro tem o direito de saber a verdade”. O deputado Paulo Pimenta (PT-RS) também compartilhou a gravação em seu perfil no Instagram.

No campo governista, parlamentares aproveitaram a fala para reforçar a narrativa de que o caso Master deve ser investigado de forma ampla e também puxaram o foco para as relações de Vorcaro com o grupo político de Bolsonaro.

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