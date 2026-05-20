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Infraestrutura Os baldes de água fria na Ferrovia Transnordestina em Pernambuco A pedido do presidente Lula, assinatura para retomar obras é adiada. Não há previsão de nova data

Todas as vezes em que Pernambuco ensaia tirar a Transnordestina do papel, o destino - ou a política - trata de puxar o tapete. O episódio de ontem é mais um dessa novela que já dura décadas.

A governadora Raquel Lyra (PSD) estava em Brasília pronta para capitalizar um momento histórico: a assinatura do contrato de R$ 312 milhões para o lote entre Custódia e Arcoverde. Mas o presidente Lula (PT) pediu o adiamento. Também quer os louros e a foto oficial. Isso é apenas a superfície do problema.

Mesmo que o contrato tivesse sido assinado, a ferrovia em Pernambuco continuaria travada. O Tribunal de Contas da União (TCU) jogou outro balde de água fria, ao condicionar qualquer centavo a estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental.

A Infra S.A. e o Ministério dos Transportes foram avisados: sem planejamento, nada anda. Enquanto o vizinho Ceará está a anos-luz de distância, consolidando o ramal até o Porto de Pecém, Pernambuco patina em exigências que já deveriam ter sido superadas.

Não bastasse o freio de mão puxado pelo TCU, o estado lida com a instabilidade de forças políticas. Quando a Sudene vivia um momento de protagonismo para tentar equilibrar o jogo em favor do ramal Salgueiro-Suape, o pernambucano Danilo Cabral foi exonerado.

Agora, meio que remando contra a maré, a Fiepe e a Sudene uniram forças para tentar construir saídas. Até a Advocacia-Geral da União (AGU) entrou em campo para destravar o imbróglio. A Transnordestina vai se tornando o maior monumento inacabado do Nordeste.

Riquezas do Sertão

Amanhã, o ministro da Agricultura, André de Paula, registra em Petrolina o 1º contêiner de uvas que serão exportadas para a Europa com tarifa zero, resultado do acordo entre União Europeia e Mercosul. À tarde, em Dormentes, homologa a raça ovina berganês, a 1ª genuinamente pernambucana. A governadora Raquel Lyra (PSD) e o deputado Jarbas Filho (PSD) acompanham a agenda.

Engenho Pereira

Um sonho antigo para Jaboatão e Moreno. Amanhã, a governadora Raquel Lyra assina, às 10h30, no Palácio das Princesas, a autorização para início das obras da Barragem Engenho Pereira. Os prefeitos Mano Medeiros e Edmilson Cupertino são só alegria.

CPI do lixo

A vereadora de Olinda Eugênia Lima (PT) protocolou ontem, na Câmara de Vereadores, pedido de instalação de CPI. Quer investigar as falhas na coleta de lixo da cidade e reuniu mais de três mil assinaturas. A população tem reclamado do serviço, e não é de hoje.

Habilidade

A atuação do pré-candidato a vice-governador Carlos Costa (Republicanos) tem chamado a atenção na Frente Popular. Irmão do ex-ministro Silvio Costa Filho, mas sem nunca ter disputado mandato, vem se revelando habilidoso na articulação política.

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