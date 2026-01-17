A- A+

Política Os laços que unem a governadora Raquel Lyra ao presidente Lula alimentam a esperança de parte do PT Maioria das entregas ou dos anúncios de obras em Pernambuco conta com apoio do governo federal

Três das quatro agendas cumpridas em um só dia pela governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), têm a mão do governo federal.

A movimentação se dá uma semana após o deputado estadual João Paulo (PT) defender mais de um palanque para o presidente Lula no estado, agradando um segmento do Partido dos Trabalhadores.

A sexta-feira da gestora começou com a entrega da primeira obra de 2026: a restauração da Matriz de Santo Antônio, no Centro do Recife, que recebeu investimento de R$ 3,8 milhões, dentro do Novo PAC. O deputado marcou presença.

De lá, a governadora encontrou o ministro das Cidades, Jader Filho. Mais que uma visita entre as Estações Joana Bezerra e Recife, os dois assumiram o compromisso de recuperar o metrô.

Jader Filho prometeu que as obras começam em um mês. Assegurou que não faltará verba e disse haver R$ 500 milhões disponíveis. Onze trens seminovos, de Belo Horizonte e Porto Alegre, chegarão até junho.

À tarde, a governadora e o ministro entregaram o Residencial Vanete Almeida, em Serra Talhada, no Sertão do Pajeú, contemplando 902 famílias, dentro do Minha Casa Minha Vida.

Com esses, chega a dois mil o número de imóveis entregues nos últimos três anos após a retomada de obras que estavam paralisadas. Os deputados petistas Carlos Veras e Doriel Barros participaram do evento.

Nada se consolida eleitoralmente enquanto a governadora apenas agradecer ao presidente. Palanque mesmo só declarando apoio, e isso Raquel Lyra até agora não sinalizou disposição de fazer.

Resiliência feminina

A governadora Raquel Lyra ignorou vaias em Serra Talhada, na entrega de residencial, e revidou com promessa de mais obras. “Para vocês que estão vaiando, sabem o que vem pela frente? A duplicação da BR-232 de Serra a São Caetano. Vamos lançar ainda este semestre”, disse, acrescentando não ser fácil trabalhar de forma honesta.

Reconhecimento

Adversário da prefeita Márcia Conrado, o deputado de Serra Talhada Luciano Duque não teve direito a fala na solenidade do habitacional. De parlamentar, apenas Fernando Monteiro, aliado da prefeita, discursou. Mas a governadora Raquel Lyra e o ministro Jader reconheceram o empenho de Duque para o Vanete Almeida.

Municípios

Na terça-feira, a Amupe realiza em Gravatá, no Agreste, a primeira assembleia de 2026. O presidente da associação, Marcelo Gouveia, avisa que estarão em pauta assuntos relevantes, como a concessão da Compesa e a estiagem. A partir das 9h, no Hotel Canarius.

Bê-á-bá

O presidente da União de Vereadores de Pernambuco, Léo do Ar, anuncia para depois do Carnaval o lançamento de uma cartilha detalhando os regimes de previdência. Conta com a presença do ministro da Previdência, Wolney Queiroz.

