Os primeiros passos e cuidados na hora de começar a investir

Com o início de um novo ano, muitas famílias aproveitam o período para organizar a vida financeira e garantir um orçamento doméstico mais equilibrado evitando surpresas. Em busca desse objetivo, começar a investir pode ser um aliado permitindo aumentar o patrimônio, proteger o dinheiro contra a inflação e conquistar independência financeira. No entanto, a falta de conhecimento, o receio de perder dinheiro e a complexidade do mercado financeiro fazem com que a tarefa ainda seja vista por muitos como um verdadeiro “bicho de sete cabeças”.

Especialistas ouvidos pela Folha de Pernambuco esclarecem, contudo, que a missão pode ser bem mais simples do que muitos imaginam. Basta ter paciência, conhecimento e disciplina para montar um planejamento seguro e conquistar um patrimônio sólido.

Segundo o relatório Raio X do Investidor Brasileiro, feito pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA), em parceria com o instituto Datafolha, apenas 37% da população, cerca de 59 milhões de brasileiros, declararam ter investimentos financeiros em 2024.

Além disso, ainda que 33% da população revele ter economizado dinheiro em 2024, menos da metade dessas pessoas alocou o dinheiro que sobrou em produtos financeiros. Ao deixar de investir, esses poupadores perderam a oportunidade de proteger seu poder de compra contra a inflação e aumentar seu patrimônio ao longo do tempo, utilizando juros compostos.

Orçamento

Para quem quer começar a investir, o sócio da Pecon Investimentos Caio Viana recomenda olhar primeiro para o próprio orçamento doméstico e verificar suas possibilidades financeiras: saber quanto recebe, gasta e consegue poupar.

“O primeiro ponto é você estar ciente de como está a sua realidade financeira. Uma vez que você está ciente disso, é levantar os objetivos que você quer alcançar ao longo da sua vida. Com essas informações, é criar um planejamento financeiro, entender o quanto eu preciso investir mensalmente para atingir os objetivos”, afirma.

Caio ainda pondera que cada pessoa tem um perfil diferente e a insegurança é normal no início com assuntos desconhecidos. Para evitar surpresa, ele costuma indica ativos conservadores no início. Além disso, é importante que o investidor busque informações e saiba em quais ativos ele vai colocar seu dinheiro. O básico é saber o tipo de produto, incidência de impostos, a liquidez (se tem resgate imediato ou não), variação da renda e riscos envolvidos na operação.

Cuidados

Investir também exige cautela para proteger o seu patrimônio. Os principais cuidados incluem conhecer seu perfil de risco (conservador, moderado ou arrojado), diversificar a carteira, estudar, evitar decisões impulsivas e manter uma reserva de emergência.

Na dúvida, desconfie de ofertas “boas demais” e busque sempre se informar, aconselha a assessora de investimentos Mariana Teixeira. “Você precisa entender que retorno alto envolve risco alto. Muitos investidores do Banco Master, por exemplo, aceitaram aplicar em um CDB que entregava um valor de rendimento mais alto. Então, junto com esse rendimento mais alto, teve um risco mais alto”, pondera.

Para garantir segurança, o investidor deve verificar se a instituição em que está investindo é autorizada e supervisionada pelo Banco Central do Brasil. Plataformas como o Banco Data também disponibilizam na internet análises gratuitas sobre o equilíbrio da instituição.

Quem busca segurança maior, pode começar com ativos de renda fixa que contam com a proteção do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) até R$ 250 mil por CPF/CNPJ e por instituição financeira. É o caso de CDB, LCI, LCA e poupança. Já títulos públicos, emitidos pelo Tesouro Nacional e comercializados via Tesouro Direto, são garantidos pelo governo federal.

Conhecimento

O autoconhecimento também é uma das chaves para evitar entrar em produtos que não estão de acordo com o investidor. “A variedade de ativos que existem nas prateleiras de investimentos é justamente para cobrir a variedade de objetivos que as pessoas têm na vida. Existe cada ativo criado para um certo objetivo”, esclarece Mariana.

Caio destaca que o perfil do investidor, muitas vezes, está ligado às fases da vida. “Perfil é um momento de vida também, às vezes. É diferente quando você, por exemplo, está solteiro, mora na casa dos pais, e quando você está casado, quando você tem filho”, ressalta.

Tecnologia

Uma ferramenta que ajuda quem quer começar a investir é a tecnologia, que ampliou o acesso do cidadão comum aos investimentos. Segundo o relatório da ANBIMA, 49% dos investidores usam o aplicativo do banco como principal meio para investir. “Hoje em dia, qualquer cliente em qualquer banco e com uma conta comum consegue facilmente acessar vários investimentos, vários ativos. Você não precisa ir na agência e esperar para ter acesso”, explica Mariana.

Experiência

O engenheiro de software Lucca D’ Errico, 31 anos, foi despertando aos poucos para a necessidade de investir parte do seu dinheiro para atingir seus objetivos financeiros. Segundo ele, o que começou como uma curiosidade gerou, aos poucos, uma disciplina e senso de responsabilidade maior com as finanças. Hoje, todos os objetivos e planos traçados na sua vida contam com planejamento financeiro específico: reserva de emergência, casa própria, trocar o carro.

“O principal ganho é a segurança financeira de você saber que, em uma situação mais apertada, você não está desamparado e tem organização e planejamento para enfrentar as dificuldades. E mais do que isso, quando a disciplina perdura, você acaba ganhando o gosto. Ver que o dinheiro rende mais, que o dinheiro trabalha sozinho aumenta a motivação.”

Há 1 ano, ele despertou para a importância de ter um acompanhamento de um especialista. Foi quando eles encontraram Caio Viana da Pecon Investimentos. “É uma fase que estou correndo muito, pensando no profissional e não tenho tanto tempo para nos aprofundar os estudos sobre investimentos. Juntou o útil ao agradável”, avalia. Com o auxílio, Lucca ressalta que a programação financeira evoluiu e todos os seus planos ganharam uma projeção estruturada.

Susto

O auxilio foi importante, inclusive, para superar alguns sustos. Isso porque o casal tinha parte dos seus investimentos em CDBs do Banco Master, que foi liquidado no começo deste ano. O valor foi contratado pelo casal por conta própria, antes da assessoria especializada.

“Por mais que a gente tenha conseguido recuperar o investimento, ficou a lição de que o retorno pode ser bom, mas o risco muito alto. Acaba que não compensa. A partir disso, teve uma grande mudança de sempre ir atrás das notícias”, reconhece.

Começar

Para especialistas, o essencial para o investidor é começar. “Investir é sim para todo mundo. Quem hoje tem grandes carteiras de investimento, começou com pouco no começo da jornada”, revela Caio. No mesmo sentido, Mariana destaca a importância da disciplina.

“Qualquer valor já é um valor importante para você pegar esse hábito. Daí, você começar a construir a sua carteira e criar essa disciplina que é o mais importante”, ressalta.

