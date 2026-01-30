A- A+

ELEIÇÕES 2026 Os três candidatos do PSD são bons, mas Tarcísio teria mais chance de ganhar, diz Kassab Declarações foram feitas no evento Amcham Plano de Voo 2026, em São Paulo

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, afirmou nesta sexta-feira, 30, que os três pré-candidatos da sigla para a Presidência da República - os governadores Eduardo Leite (RS), Ratinho Junior (PR) e Ronaldo Caiado (GO) - são bons, mas ponderou que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), teria mais chance de ganhar.

"É evidente que Tarcísio tem um grande quadro, preparadíssimo para comandar o País. Eu mesmo e o nosso partido, o PSD, tínhamos uma posição muito clara de que se o Tarcísio fosse candidato, teria o nosso apoio. Mas ele não é", disse Kassab, reforçando que ainda na quinta-feira, 29, em visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro, o governador de São Paulo "deixou claro mais uma vez que não é candidato".

O presidente nacional do PSD considera que Tarcísio está certo na escolha de apoiar o senador Flávio Bolsonaro como candidato à Presidência.

As declarações foram feitas no evento Amcham Plano de Voo 2026, em São Paulo.

