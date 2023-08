Ossesio Silva a um passo de assumir mandato na Câmara. Entenda

Já certo de que Silvio Costa Filho vira ministro ao longo desta semana, o primeiro suplente da bancada do Republicanos na Câmara Federal, Ossesio Silva, está arrumando as malas para voltar a Brasília. Em 2018, ele emplacou seu primeiro mandato federal, mas não conseguiu a reeleição nas eleições passadas, perdendo a vaga para Augusto Coutinho.

O Republicanos esperava eleger três, mas Ossesio ainda teve 72 mil votos. Quatro anos antes, em 2018, disputando pelo PRB, recebeu a confiança de mais de 65 mil eleitores e foi eleito para o primeiro mandato de deputado federal, sendo o único negro a representar o Estado na Câmara dos Deputados.

O republicano teve dois mandatos de deputado estadual na Assembleia Legislativa de Pernambuco. Naquela eleição, o PRB ultrapassou a meta e registrou número recorde de votações nas urnas desde a sua fundação em 2005. A sigla contabilizou 10.093.923 milhões de votos em todo o Brasil com uma votação para lá de expressiva. Um crescimento de 13,6 % em relação ao pleito eleitoral anterior, onde foram computadas 8.884.690 de votos.

A confiança dos eleitores nas urnas fez o PRB conquistar 30 cadeiras na Câmara dos Deputados e uma no Senado Federal. Também foram eleitos 42 deputados estaduais, além de um vice-governador. Na Câmara dos Deputados, o desempenho garantiu à sigla a 8ª posição entre as maiores forças políticas do País, desbancando partidos que figuram no cenário nacional há várias décadas.

Bispo da Universal Reino de Deus, Ossesio ingressou na igreja aos 26 anos. Em 2002, na Bahia disputou seu primeiro cargo eletivo, o de deputado estadual, pelo PTB, tendo 28.117 votos, ficando como suplente. Nas eleições de 2006, concorreu a uma vaga na Câmara dos Deputados pelo estado da Bahia, ficando na suplência, onde obteve uma expressiva votação, 65.347 votos para deputado federal, pelo PFL (hoje o DEM).

Em 2010, foi candidato a deputado estadual em Pernambuco, pelo Partido Republicano Brasileiro (PRB), onde recebeu 30.632 votos. Obteve, com esta votação, a quinta suplência da coligação, tendo sido convocado pela Casa de Joaquim Nabuco para assumir a vaga de deputado estadual no dia 03 de maio de 2011. Na Assembleia Legislativa, foi integrante das comissões de Administração Pública, Cidadania e Direitos Humanos, Assuntos Internacionais e Redação Final.

Na Alepe, fez parte da bancada estadual da Frente Popular, beneficiado pelas vitórias do deputado Luciano Siqueira, que se elegeu vice-prefeito do Recife na chapa encabeçada pelo candidato a prefeito Geraldo Júlio, e pela eleição do deputado Izaías Régis, para prefeito de Garanhuns. Geraldo Júlio e Luciano Siqueira venceram no 1° turno com 51% e Izaías Régis teve uma vitória por uma grande margem de votos. Ossesio fez parte da base aliada do governador Eduardo Campos (PSB).