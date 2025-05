Otoni de Paula se filia ao PRTB e anuncia pré-candidatura ao Senado

A- A+

O deputado federal Otoni de Paula, até então no MDB, decidiu se filiar ao PRTB, partido de Pablo Marçal, e afirmou que pretende disputar o Senado no ano que vem. A filiação foi anunciada nesta quarta-feira (28) em um vídeo ao lado do presidente da legenda, Leonardo Avalanche. No comunicado, agradeceu o apoio do ex-coach e disse que estará ao lado dele em 2026.

— Que alegria poder cerrar fileiras ao lado desse grande partido conservador e que, sem dúvida alguma, vai representar a direita nas próximas eleições. Eu quero agradecer publicamente ao meu amigo Pablo Marçal por esse apoio e dizer que estamos felizes por colocar o nosso nome nessa pré-candidatura ao seu lado e sob a sua liderança — disse Otoni na gravação divulgada por Marçal.

Em nota, o ex-coach disse que Otoni "tem coragem, tem história e tem propósito". No comunicado, divulgado pela equipe de Marçal, o parlamentar, ligado à Assembleia de Deus, é descrito como um nome "reconhecido por sua atuação combativa em defesa dos valores cristãos, da liberdade religiosa e da família brasileira".

O movimento se dá no momento em que o deputado demonstra a intenção de concorrer ao Senado, após firmar um acordo pela unificação do voto evangélico com Marcello Crivella, um dos principais expoentes da Igreja Universal no Rio e fundador do Republicanos. Ambos decidiram que somente um deles iria disputar o cargo em 2026.

— Coloco meu nome ao Senado e devo fazer um lançamento oficial em agosto. Me coloco à disposição do estado e do Eduardo Paes caso ele entenda que tem espaço para mim na chapa e que eu posso ajudar na centro-direita, no campo conservador, entre os evangélicos — disse Otoni ao Globo.

