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Comissão de Valores Mobiliários Otto Lobo é formalmente indicado à chefia da CVM Ainda não há data para as sabatinas. Caberá ao presidente do colegiado, Renan Calheiros (MDB-AL), definir os dias

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), despachou mensagem de Otto Lobo, indicado ao comando da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), para a Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), a quem caberá sabatiná-lo. O envio foi feito na quinta-feira passada, quando também foi encaminhado à CAE o nome de Igor Muniz, para uma diretoria da autarquia.

Ainda não há data para as sabatinas. Caberá ao presidente do colegiado, Renan Calheiros (MDB-AL), definir os dias.

Integrantes da comissão avaliam que as análises têm poucas chances de serem realizadas antes de maio, por causa dos feriados de Tiradentes e do Dia do Trabalho.

O colegiado também prevê o depoimento semestral do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, para 5 ou 12 do mês que vem, o que atravanca ainda mais a agenda.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.



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