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confundiu 'Ouvi dizer que prenderam o Bolsonaro Jr.': Trump confunde filhos do ex-presidente ao citar Eduardo Americano fala que a prisão ocorreu por 'uma declaração no Texas', onde o ex-deputado federal vive

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pareceu confundir os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro ao tratar sobre a condenação do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro.



Durante a cúpula do G7, na França, o americano nesta quarta-feira disse ter ouvido "dizer que que prenderam o Bolsonaro Jr.' e citou que o brasileiro "estava indo bem nas pesquisas". O pré-candidato da família ao Planalto, no entanto, é o senador Flávio Bolsonaro.

— Tem sido desagradável. Ouvi dizer que prenderam alguém que está concorrendo a um cargo hoje. Fiquei sabendo disso depois que saímos. Eu tinha acabado de me despedir dele (Lula) e ouvi dizer que prenderam o Bolsonaro Jr. Ele estava indo bem nas pesquisas, e o prenderam porque ele deu uma declaração no Texas. Prenderam ele, ou querem prender ele.

Por unanimidade, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) condenou Eduardo na terça-feira por coagir magistrados e articular sanções junto ao governo dos Estados Unidos contra o Judiciário brasileiro.



O ex-deputado foi acusado de tentar inviabilizar o julgamento da trama golpista, ocasião em que Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão. Eduardo vive atualmente em uma mansão em Southlake, no Texas.

A Procuradoria-Geral da República acusa Eduardo de trabalhar para articular sanções contra autoridades brasileiras, incluindo tarifas de exportação anunciadas no ano passado, além da suspensão de vistos de integrantes do STF e do atual governo e a aplicação da Lei Magnitsky ao ministro Alexandre de Moraes, medida que prevê restrições financeiras como o cancelamento de contas bancárias e o impedimento de usar cartões de crédito com bandeiras de empresas americanas.



As ações são apontadas como um esforço para pressionar e intimidar a Corte às vésperas do julgamento que condenou Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, em setembro do ano passado.

'Politicamente difícil'

Trump também disse nesta quarta-feira que conversou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante a cúpula do G7 e chamou o Brasil de um "país politicamente difícil".



A declaração ocorreu após o americano ser questionado se conversou com o brasileiro sobre o novo tarifaço e a designação das facções Primeiro Comando Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV) como grupos terroristas. Mais tarde, o petista reagiu e disse esperar que Trump 'não se meta nas eleições' brasileiras.

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