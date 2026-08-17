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Polícia Federal Overclean: PF indicia Rei do Lixo e outros 24 por esquema de desvio de emendas parlamentares Polícia estima que a organização tenha movimentado cerca de R$ 1,4 bilhão por meio de contratos fraudulentos e obras superfaturadas

A Polícia Federal indiciou 25 pessoas no âmbito da Operação Overclean, que apura desvios de recursos de emendas parlamentares e fraudes em licitações na Bahia. Entre os indiciados está o empresário José Marcos de Moura, conhecido como “Rei do Lixo”, além de Lucas Maciel Lobão Vieira e Rafael Guimarães de Carvalho, ex-coordenadores estaduais do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs) na Bahia.

Eles foram indiciados, dentre outros crimes, por por corrupção, peculato, organização criminosa e lavagem de dinheiro. A PF estima que a organização criminosa investigada tenha movimentado cerca de R$ 1,4 bilhão por meio de contratos fraudulentos e obras superfaturadas.

A investigação Overclean começou para apurar desvios de recursos de emendas parlamentares destinadas ao Dnocs e mirou na atuação de Moura junto a políticos para destravar negócios públicos. A organização é suspeita de pagar propina a agentes públicos para obter contratos em todo o país.

Conhecido como “Rei do Lixo” devido aos contratos firmados na área de limpeza urbana na Bahia, Moura foi preso preventivamente, junto com outras 16 pessoas, na primeira fase da operação, mas depois foi solto por decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Segundo a polícia, ele atuou como “articulador político e operador de influência” na organização. Na época da operação, Moura negou irregularidades.

As investigações que envolvem os deputados federais Vicentinho Júnior (PP-TO), Elmar Nascimento (União Brasil-BA), Félix Mendonça Júnior (PDT-BA) e Dal Barreto (União Brasil-BA) ainda estão em curso.

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