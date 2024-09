Pablo Marçal evita contra-atacar Bolsonaro e cita passagem bíblica

A- A+

O candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, evitou contra-atacar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) diretamente, após ter sido barrado ao tentar subir no carro de som do ex-capitão no ato de 7 de setembro.

O empresário citou a Bíblia para poupar Bolsonaro de críticas, comparando a relação de ambos com os personagens bíblicos Saul e Davi.

A passagem que Marçal utilizou para responder perguntas de seus seguidores no Instagram é a dos primeiros reis de Israel, que tinham muitas diferenças, mas eram "ungidos".

"O Davi precisa ter paciência para o reinado de Saul chegar ao fim. Enquanto ele tiver chances, eu vou apoiá-lo, porque sei que foi Deus que o levantou", afirmou.

Neste domingo, 8, Bolsonaro divulgou uma nota acusando Marçal de tentar fazer "palanque às custas dos outros".

Além disso, o ex-presidente compartilhou no Telegram mensagem dizendo que o empresário é "traidor", "arregão" e "aproveitador". Isso se dá por conta da ausência de uma postura mais contumaz de Marçal contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Nas postagens, Marçal nega que tenha sido barrado pelo ex-capitão de subir no carro de som. Segundo ele, quem o impediu de subir foi o pastor Silas Malafaia, organizador da manifestação.

"Se eu soubesse disso, teria ficado em El Salvador Eu aprendi muito lá a lidar com os criminosos", afirmou o ex-coach.

Na série de publicações (stories) da rede social, Marçal ainda ressalta que não teria feito nada, caso tivesse subido no palanque. Durante o ato, grande parte do público presente usava boné com a letra "M" - símbolo da campanha de Marçal, e até alguns dos candidatos à Câmara dos Vereadores de São Paulo o apoiavam de maneira explícita, como Rubinho Nunes (União Brasil) e Daniel José (Podemos).

"Não é sobre Pablo e Bolsonaro. E sim, sobre a libertação e a prosperidade de um povo", publicou o empresário, que já chegou a criticar o filho do ex-presidente Carlos Bolsonaro, quando o acusou de ser responsável pela derrota do pai para o atual presidente Lula (PT) nas eleições gerais de 2022.

No entanto, eles "se entenderam" após interferência do deputado federal Nikolas Ferreira (PL).

Já Ricardo Nunes (MDB), atual prefeito e candidato oficial de Bolsonaro e do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) na corrida municipal em São Paulo, participou timidamente do evento Ele não teve a palavra em nenhum momento, nem seu nome foi citado pelo locutor do carro de som. De acordo com a assessoria, ele chegou a ir embora antes mesmo do discurso do ex-presidente.

Segundo pesquisa Datafolha, divulgada na quinta-feira passada, 5, Marçal e Nunes estão empatados, ambos com 22% das intenções de voto.





