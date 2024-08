A- A+

ELEIÇÕES 2024 Pablo Marçal: ala do PRTB quer barrar candidatura do ex-coach a prefeito de SP; entenda Marcos André de Andrade argumenta que a convenção partidária que escolheu o ex-coach como candidato a prefeito foi irregular

O empresário Pablo Marçal (PRTB) é alvo de uma ação na Justiça Eleitoral para barrar sua candidatura à Prefeitura de São Paulo. O autor do ofício é o secretário-geral de sua própria sigla, o PRTB.

Marcos André de Andrade argumenta que a convenção partidária que escolheu o ex-coach como candidato a prefeito foi irregular, pois não contou com sua autorização, como exige o estatuto do partido.

Andrade pede a suspensão liminar da candidatura de Marçal e a anulação da convenção realizada no último domingo, 4. Para embasar o pedido, o secretário-geral cita um artigo do estatuto do PRTB que prevê que, em cidades com mais de 200 mil habitantes, a realização de convenções partidárias deve passar por "formal consulta e expressa autorização" do diretório nacional da legenda, sob pena de "nulidade da convenção". Procurada pelo Estadão, a equipe de Pablo Marçal não respondeu.

O secretário-geral expõe no documento conversas de WhatsApp com Leonardo Avalanche, presidente nacional da sigla, demonstrando que não autorizou a realização do encontro para oficializar Marçal como candidato ao Executivo da capital paulista.

O PRTB vive um racha interno entre Avalanche e grupos rivais ao dirigente, que alegam o descumprimento de acordos políticos e irregularidades em sua eleição ao diretório nacional da sigla.

Quanto ao racha em sua sigla, Marçal já afirmou ter "zero preocupação" com ações judiciais que buscam derrubar o comando do partido.

