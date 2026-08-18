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PRESIDENCIÁVEL

Pablo Marçal corrige declaração de R$ 7 bi em bens ao TSE e diz ter na verdade R$ 149 milhões

Grande parte do novo valor declarado provém de participações societárias do candidato, chegando a R$ 112,9 milhões

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Pablo Marçal, empresário e influenciadorPablo Marçal, empresário e influenciador - Foto: Leandro Torres/Divulgação

O candidato à Presidência Pablo Marçal (PRTB) pediu a retificação da sua declaração de bens ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), nesta terça-feira, 18.

No seu registro, ele afirmou possuir R$ 7,4 bilhões, enquanto agora declarou R$ 149,99 milhões. De acordo com o próprio candidato e o pedido de sua defesa à justiça, a enorme discrepância ocorreu por um erro de digitação de Marçal.

Grande parte do novo valor declarado provém de participações societárias do candidato, chegando a R$ 112,9 milhões.

O maior item é a participação de 80% na Aviation Participações Ltda., declarada em R$ 80 milhões. O resto do montante é dividido entre fundos de investimentos, renda fixa, quatro imóveis e dinheiro depositado em contas correntes.

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Apesar da condenação que o deixou inelegível até 2032, Marçal obteve neste fim de semana uma liminar que reconheceu sua filiação ao PRTB em 4 de abril, permitindo que o candidato efetuasse seu registro eleitoral.

A validade de sua candidatura, porém, ainda vai ser avaliada pelo Tribunal Superior Eleitoral até 14 de setembro. Enquanto isso, Marçal pode participar de atos de campanha.

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