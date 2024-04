Pablo Marçal deve ser anunciado como pré-candidato à prefeitura de São Paulo pelo PRTB

A- A+

O coach Pablo Marçal, mais conhecido por suas palestras e falas polêmicas que viralizam nas redes sociais, deve ser confirmado como pré-candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PRTB. Até pouco tempo, o partido confirmou a candidatura do Padre Kelmon, que ganhou notoriedade pelos embates travados nos debates da última eleição presidencial.

Segundo a Folha de São Paulo, o anúncio deve ser feito até a próxima semana, segundo Leonardo Araújo, conhecido como Leonardo Avalanche, presidente nacional do partido. Ao jornal, o dirigente disse que que Marçal filou-se ao partido antes do fechamento da janela partidária, e que a pré-campanha terá como motes o empreendedorismo, o resgate de valores da "política séria" e a inclusão social.

Pablo Henrique Costa Marçal é um empresário, político, coach e influenciador digital brasileiro que já foi investigado pela Polícia Federal por suspeita de crimes eleitorais e lavagem de dinheiro. Ele tem mais de 5 milhões de seguidores somente no Instagram.

Mesmo com muitos seguidores, Marçal ganhou notoriedade em 2022, ao se lançar candidato à presidência da República pelo PROS (Partido Republicano da Ordem Social). Na ocasião, ele declarou ter um patrimônio de quase R$ 88 milhões à Justiça Eleitoral.

Quando se filiou à sigla, Marçal sinalizava a intenção de disputar uma vaga na Câmara dos Deputados, mas o partido oficializou o seu nome ao Palácio do Planalto em maio, durante um evento na Arena Barueri, em São Paulo. A candidatura, porém, foi retirada pelo partido em agosto, contra a vontade do coach, que, depois de tentativas de derrubar a decisão da sigla, decidiu apoiar o então candidato Jair Bolsonaro.





Sem a candidatura para presidência, o coach tentou uma vaga na Câmara dos Deputados. Com os votos que obteve, ele chegou a ter uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) que o considerava deputado federal eleito, mas o TSE acabou suspendendo o ato. Com isso, o petista Paulo Teixeira recuperou a vaga que havia perdido com a retotalização dos votos.

Pablo Marçal também já foi condenado a remover publicações em suas redes sociais associando o PT à distribuição de um suposto "kit gay" nas escolas. Na ocasião, a ministra Maria Claudia Bucchianeri, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), também determinou uma multa diária de R$ 10 mil em caso de novas postagens com conteúdo similar.

Pablo Marçal acabou novamente se afastando da política após as eleições de 2022, voltando a se dedicar ao coaching, atividade pela qual já havia ficado conhecido após um episódio em janeiro, quando levou 60 pessoas para subir o Pico dos Marins, em Piquete, no interior de São Paulo, sob péssimas condições climáticas.

A aventura — parte de um curso de autoajuda que ele ministrava, com o título “O pior ano de sua vida” — lhe rendeu o apelido de "coach da montanha" na ocasião. O grupo, no entanto, se perdeu no local, a 2.400 metros de altitude, conhecido por seu histórico de acidentes fatais, e precisou ser resgatado pela Polícia Civil. Com a repercussão do caso da montanha, Marçal virou meme e foi chamado de “coach messiânico”, rótulo que ele rejeita.

