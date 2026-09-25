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Justiça Pablo Marçal é condenado a pagar R$10 mil por soprar farinha no rosto de candidato em 2024 Juíza considerou a conduta do influenciador desrespeitosa após o vídeo atingir sete milhões de visualizações; o empresário continua inelegível

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) condenou, nesta quarta-feira, o influenciador e empresário Pablo Marçal (PRTB) a pagar R$ 10 mil de indenização por danos morais ao candidato a deputado federal Marco Antonio Mills Martins (Rede).

O processo foi iniciado por Martins, quando era vereador de São Paulo, após Marçal publicar um vídeo soprando farinha em seu rosto em uma via pública e postar com a legenda “Faz o M cheirador”.

Na sentença, proferida pela juíza Telma Berkelmans dos Santos, da 1ª Vara do Juizado Especial Cível e Criminal de Barueri, a magistrada destaca que a conduta de Marçal é "desrespeitosa e descabida". A decisão ainda cabe recurso.

“O vídeo foi publicado em rede social, vinculando a imagem do autor, em publicação com mais de sete milhões de visualizações, na qual o réu chamava o autor de cheirador, afirmando tratar-se de usuário de drogas, como forma de ofender sua honra e abalar sua imagem", destacou a juíza no documento.

Marçal não esteve presente na audiência, realizada em 16 de setembro do ano passado, mesmo sendo citado e intimado.

Com isso, a sentença foi proferida à revelia. A magistrada considerou, na decisão, que os transtornos passados pelo candidato a deputado federal passaram do “mero aborrecimento”.

A indenização foi fixada com atualização pela taxa Selic a partir da data da decisão até o pagamento.

Pablo Marçal inelegível

O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), reverteu, no fim de agosto , uma decisão que havia determinado a inelegibilidade de Pablo Marçal por oito anos em um processo de abuso de poder e uso indevido dos meios de comunicação social durante as eleições de 2024, em que ele se candidatou a prefeito de São Paulo.

No entanto, o influenciador ainda possui outros dois processos de inelegibilidade em andamento, com recursos que serão analisados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A representação partidária apontava dez supostas irregularidades cometidas durante a disputa de 2024.

O TSE determinou, por unanimidade, no último mês, que Marçal está impedido de ter acesso aos fundos eleitoral e partidário e de participar de debates e do programa eleitoral no rádio e na televisão. O influenciador segue inelegível.

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