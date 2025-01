Pablo Marçal liga para Gusttavo Lima e dá boas-vindas ao cantor, que quer disputar Presidência

A- A+

O influenciador Pablo Marçal (PRTB) disse ter ligado para o cantor sertanejo Gusttavo Lima após o cantor declarar que pretende se candidatar a presidente da República em 2026, cargo ao qual o próprio Marçal também já demonstrou desejo de disputar Segundo o ex-coach, Lima representa uma "nova safra de políticos" e está com o "coração disposto a servir nosso povo".

"Viveremos o pior momento econômico da nossa história nesses próximos dias e depois disso virá uma nova safra política. Bem-vindo, Gusttavo!", disse Marçal, em nota divulgada por sua assessoria de imprensa.

O cantor, que chegou a ser preso preventivamente no ano passado em meio a uma investigação sobre lavagem de dinheiro antes do Ministério Público dizer que não encontrou provas de ilegalidade, afirmou que o Brasil precisa de alternativas e que está cansado de ver a população sofrer. Ele é um notório apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Chega dessa história de direita e de esquerda. Não é sobre isso, é sobre fazer um gesto para o país, no sentido de colocar o meu conhecimento em benefício de um projeto para unir a população", disse Gusttavo Lima em entrevista ao portal Metrópoles. Ele não está filiado a um partido político neste momento.

Após ser derrotado na eleição para prefeito de São Paulo, Marçal indicou que pretende se candidatar a presidente ou a governador, sem detalhar de qual Estado, na próxima eleição. "2026 é logo ali", disse ele logo após a derrota no passado. Ele, no entanto, pode ser declarado inelegível pela Justiça Eleitoral por ter divulgado falso laudo médico sobre Guilherme Boulos (PSOL).

Na entrevista ao portal, Lima se promove como empreendedor, que deixou a pobreza e alcançou a prosperidade, fala em desburocratizar o Estado e defende o agronegócio, discursos normalmente associados à direita. "Conheço muita gente e, embora eu nunca tenha ocupado nenhum posto político, eu sou um empreendedor", afirma.

"Montei muitas empresas e sei como fazer para a roda girar. A gente tem que desburocratizar para o País funcionar melhor. Os pobres estão sem poder de compra, e o setor do agronegócio não aguenta mais pagar impostos e não ter benfeitorias para investir em seus próprios negócios. Eu acho que posso ajudar, talvez mude de ideia até 2026, mas hoje a minha disposição está muito inclinada para me tornar um candidato à Presidência da República em 2026", disse o cantor.

Nos últimos anos, Gusttavo Lima também enfrentou investigações sobre contratos milionários com prefeituras. Shows programados em cidades como Conceição do Mato Dentro (MG) e Magé (RJ) foram alvo de apurações por suspeitas de desvio de finalidade de recursos públicos.

No caso de Conceição do Mato Dentro, um show avaliado em R$ 1,2 milhão foi cancelado após suspeitas de que o pagamento utilizaria recursos da Compensação Financeira pela Exploração Mineral, restritos a saúde, educação e infraestrutura

