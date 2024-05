A- A+

SÃO PAULO Pablo Marçal rebate advogado que cobra R$ 50 milhões na Justiça após promessa em entrevista César Crisóstomo entrou com processo após tentar contato com o coach "diversas vezes" e não obter resposta

O coach e pré-candidato à prefeitura de São Paulo Pablo Marçal (PRTB) se manifestou durante uma de suas palestras, nesta quinta-feira, sobre o advogado César Crisóstomo, que entrou com uma ação na Justiça cobrando R$ 51.846 milhões (o equivalente a US$ 1 milhão por processo encontrado). O valor foi prometido pelo empresário durante uma entrevista ao programa "Pânico", da Jovem Pan, em março. Marçal disse que pagaria a quantia de US$ 1 milhão caso encontrassem algum processo movido por ele “contra alguém” por “qualquer coisa”.

A informação foi publicada pelo Estadão na quinta-feira e confirmada pelo Globo.

— O Estadão está me procurando porque eu falei que nunca processei uma pessoa e continuo falando. E o cara (advogado) não me acionou na Justiça pedindo R$ 50 milhões? Pediu, porque ele achou um processo meu (o advogado apresentou 9 ações e um HC). O processo: CNPJ de campanha eleitoral. Não me deixaram entrar no debate e eu fui pedir o direto de ir pelo povo. O que acontece? O cara entrou na Justiça pedindo R$ 50 milhões para mim. Eu falo ‘mano’, o que um cara desse, o que ele faz na vida? É o ápice do fracassado [...] O cara fica cinco anos na faculdade de direito para fazer uma atrocidade dessa — declarou Marçal.

Apesar de o coach relacionar os processos ao CNPJ de sua campanha eleitoral de 2022, quando chegou a oficializar sua candidatura à Presidência, ele próprio aparece como representante em pelo menos uma das ações. No programa da Jovem Pan, Marçal havia declarado que pagaria a quantia para quem encontrasse qualquer processo em seu nome.

— Vamos fazer um desafio valendo US$ 1 milhão. Acha aí meu CPF e vê se eu processei alguém por conta de qualquer coisa. Ache um processo, eu processar... Meu amigo, ache um processo. Ache eu processando uma única pessoa — ressaltou ele. — Tenho mais de 50 CNPJ, pode pegar, não existe processo. Rapaz, não tem como, eu que governo essa bodega, não aceito processar, não mexo com gente otária. A gente prospera tanto que não precisa ficar olhando para o lado, para gente otária.

O coach se justificou após Crisóstomo, que disse ter escutado a entrevista no carro enquanto levava o pai ao banco para resolver uma questão, ter acionado a Justiça para cobrá-lo da quantia. O advogado, então, encontrou 10 processos movidos contra Marçal nos últimos anos, dentre eles um habeas corpus e um criminal, do caso de um homem que faleceu durante um evento realizado pelo empresário. Crisóstomo elencou alguns casos:

— Encontrei dez processos, sendo nove no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Além do criminal, a maioria é da época em que ele se candidatou a presidente, tendo inclusive um processo contra Eurípedes Gomes, presidente do PROS, partido que ele estava afiliado — contou o advogado ao Globo.

Na ação inicial que está na 2ª Vara Cível de Barueri, na Grande São Paulo, desde o dia 23 de abril, quando foi protocolada, o advogado cobra do empresário R$ 51.846 milhões, valor correspondente a todos os processos juntos. Ainda segundo Crisóstomo, ele tentou contato com o coach "diversas vezes" até mover a ação.

— Juntei as provas, mandei para comunicação dele algumas vezes, mas não responderam. A única vez que responderam foi que iriam repassar ao jurídico. O único jeito foi mover uma ação, para ver se o judiciário irá obrigar a pagar. Não tenho nada contra ele, inclusive estou estudando alguns livros digitais que ele comercializa, e estou achando interessante. Mas se ele teve uma promessa, em rede nacional, para qualquer pessoa ouvir, como eu fui o primeiro na Justiça, eu quero que ele cumpra, só isso — explicou.

Em abril de 2024, o PRTB resolveu trocar a pré-candidatura de Padre Kelmon pela de Marçal na disputa pela Prefeitura de São Paulo nas eleições de 2024.

