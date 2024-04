A- A+

Congresso Nacional Pacheco chamará reunião com governadores para projeto "de consenso" sobre dívida dos estados Encontro será nos próximos dias. Presidente do Senado quer modelo finalizado ainda no primeiro semestre e texto apresentado até dia 20 de abril

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PDS-MG), afirmou que vai chamar uma reunião com os governadores dos estados que estão negociando o projeto de lei de renegociação de dívidas. Pacheco disse que é importante a proposta já sair do governo para do Congresso Nacional com consenso, para que tramite mais rapidamente nas duas Casas.

"Pretendo provocar uma reunião com Zema e uma reunião mais ampla com os governadores dos outros estados, principalmente aqueles que estiveram aqui antes em reunião com o ministro Haddad. O Senado se presta a este papel de defesa dos entes federados, para termos o início de um projeto que seja minimamente de consenso. Que seja um projeto do governo federal, aceitável pelos estados. Eu pedi que pudéssemos precipitar isso. Um prazo muito longo para a definição desse modelo é algo que acaba sacrificando os estados. A vigência da decisão de Nunes Marques é até 20 de abril", disse.

