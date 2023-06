A- A+

senado Pacheco confirma que Lula indicará Zanin para vaga no STF Declaração foi dada um dia após o presidente tratar do tema em reuniões com o advogado, que deve assumir o posto deixado por Ricardo Lewandowski

O presidente do Senado Rodrigo Pacheco afirmou que o presidente Lula vai indicar o advogado Cristiano Zanin para vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). A declaração ocorre um dia após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reunir no Palácio do Planalto com o advogado.

"Eu me encontrei ontem com o Cristiano Zanin, e ele será o indicado pelo presidente da República para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. Essa mensagem deve chegar hoje ao Senado, e chegando, nós vamos encaminhar à Comissão de Constituição e Justiça. Eu já conversei com o presidente da comissão, o senador Davi Alcolumbre, que dará o andamento à mensagem na Comissão e vai fazer a sabatina, a apreciação do nome, e submeter ao plenário" disse Pacheco.

O presidente do Senado disse ainda que não há risco da indicação ser atrasada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

"Sem risco, isso vai andar dentro da normalidade" disse Pacheco.

Lula tratou do tema da indicação de Zanin em reuniões realizadas ao longo de toda a quarta-feira. Nesta quinta-feira (1°), Lula tem uma reunião com o senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), colegiado responsável por sabatinar e aprovar o nome de ministros do STF. O encontro está marcado para acontecer às 17h.

Segundo um ministro do STF ouvido pelo Globo, Lula ligou para a presidente do STF, ministra Rosa Weber, e confirmou que indicará Cristiano Zanin nesta quinta-feira. Os demais integrantes da Corte foram informados pela ministra, também segundo relatos de um magistrado à reportagem.

Como mostrou o Globo, Lula realizou um churrasco na última sexta-feira e teria indicado aos ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes que indicaria Zanin até o final da semana. Interlocutores de Lula que participaram do churrasco afirmaram reservadamente que um dos tópicos de conversa dos magistrados com o presidente foi a sucessão para a vaga deixada por Ricardo Lewandowski no último dia 11 de abril.

