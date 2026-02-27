Pacheco costura aliança com o PSDB em Minas em almoço com Aécio
Senador discutiu cenários eleitorais com tucano, que é tido como pré-candidato, mas deve buscar reeleição à Câmara
O senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) avançou na costura de alianças para a eleição de 2026 em Minas Gerais ao se reunir, na terça-feira, com o deputado Aécio Neves (PSDB-MG), em Brasília. O encontro foi noticiado inicialmente pelo portal Metrópoles.
A conversa tratou diretamente do posicionamento do PSDB no estado e da possibilidade de convergência com o projeto político de Pacheco.
De acordo com relatos de interlocutores do deputado e do senador, o PSDB deve estar ao lado do senador independentemente do desenho final da disputa — seja com Pacheco candidato ao governo, seja apoiando o arranjo político que ele venha a integrar. Procurados, Aécio e Pacheco não comentaram.
Leia também
• STF forma maioria para liberar emendas de Ramagem e Eduardo a suplentes; Zambelli fica de fora
• Saiba quem é o influenciador gamer que foi atacado por Nikolas Ferreira nas redes sociais
• Em evento com Flávio, Nunes diz que Jair Bolsonaro "tem um gênio difícil"
Apesar dos sinais públicos de que poderia ser candidato ao governo de Minas ou ao Senado, Aécio tem afirmado em conversas reservadas que deve buscar a reeleição à Câmara. Na condição de presidente nacional do PSDB, o parlamentar tenta preservar protagonismo na definição da estratégia da legenda em Minas.
O almoço reforça a estratégia de Pacheco de consolidar pontes no campo de centro enquanto mantém em aberto a decisão sobre concorrer ou não ao Executivo mineiro.
Paralelamente à aproximação com os tucanos, o senador intensificou as negociações para trocar o PSD pelo MDB.
Pacheco deve se reunir na próxima quarta-feira com dirigentes da legenda para tratar dos termos finais de uma eventual filiação.
Interlocutores afirmam que a mudança partidária pode ocorrer mesmo que ele não dispute o governo, como parte de um redesenho mais amplo de alianças no estado. Hoje, a sigla tem como pré-candidato o ex-presidente da Câmara municipal de Belo Horizonte Gabriel Azevedo.
Nesse cenário, Pacheco levaria seu grupo político para a nova sigla, movimento que ocorreria após o PSD ter filiado contra a sua vontade o vice-governador Mateus Simões, aliado do governador Romeu Zema (Novo).
Há ainda a possibilidade de Pacheco viajar a Juiz de Fora neste sábado para um encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que estará na cidade após fortes chuvas que deixaram mais de 60 mortos.
A expectativa entre aliados é que a conversa possa servir como momento de definição política. Nos últimos dias, ele teve conversas com o presidente do PT, Edinho Silva, que tem tentando articular sua candidatura.
Lula já trata o mineiro como seu nome preferencial em Minas e tem dito a aliados que ele será candidato. No entorno de Pacheco, contudo, a avaliação é que o cenário segue “em construção” e que não há decisão formal tomada.