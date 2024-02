A- A+

CONGRESSO Pacheco discursa na abertura do ano legislativo no Congresso Nacional Presidente do Senado fala de prioridades ao lado de Lira e representantes do Planalto

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), deu início ao ano legislativo de 2024 em sessão solene do Congresso Nacional.

Os trabalhos nas Casas devem ser retomados com medidas provisórias (MP), pendentes de análise, além de projetos de lei considerados prioritários. A análise da reoneração gradual da folha de pagamento para 17 setores da economia intensivos em mão de obra está entre as MPs.

Também devem ser analisadas a prorrogação do programa de negociação de dívidas Desenrola e o programa Mover, de incentivos para o setor automobilístico. O Congresso também deve negociar o veto do presidente Lula a R$ 5,6 bilhões em emendas parlamentares no Orçamento deste ano.

O presidente do Senado fez uma revista à tropa, com 48 Dragões da Independência na rampa; 48 militares da Marinha, 48 do Exército e 48 da Aeronáutica; além de militares da Banda da Guarda Presidencial para executar o Hino Nacional; militares da Guarda à Bandeira; e militares da Bateria Histórica Caiena, para execução da salva de 21 tiros de canhão no gramado. Também foram hasteadas as bandeiras do Brasil e do Mercosul.

