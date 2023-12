Pacheco diz que "discorda totalmente" do fundo eleitoral de R$ 4,9 bilhões e defende alternativa

A- A+

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou ser “totalmente” contra o fundo eleitoral que chega a quase R$ 5 bilhões no orçamento de 2024. Os recursos serão utilizados por candidatos nas eleições municipais do ano que vem. O valor será votado hoje dentro da Lei Orçamentária Anul (LOA), em sessão do Congresso Nacional.

Pacheco disse que vai propor uma alternativa aos parlamentares na abertura da sessão e defende um valor próximo a R$ 2 bilhões, montante da última eleição municipal.

"Discordo totalmente desse valor. É um erro. Uma eleição municipal com valor de eleição nacional. Defendo o valor de 2020, de R$ 2 bilhões, corrigidos pela inflação."

Um dos destaques já apresentados por deputados pretende derrubar o montante total e retomar a proposta inicial do governo de R$ 900 milhões. Pacheco disse que vai propor que esse destaque seja aceito e ele vai se comprometer com a apresentação de um projeto de lei em fevereiro que eleve o valor para R$ 2,6 bilhões, aproximadamente.

"Vou propor aos deputados na abertura da sessão a aprovação do destaque e eu me comprometo com a articulação de um PLN para que fundo eleitoral tenha o valor de 2020 corrigido."

