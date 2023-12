Pacheco diz que fará 'esforço concentrado' no Senado nas últimas semanas: 'Avançar noite adentro"

A- A+

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou nesta terça-feira que fará um “esforço concentrado” para concluir ainda neste ano a votação de projetos e as sabatinas de indicados a órgãos como o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Pacheco diz haver cerca de 30 indicações pendentes para aprovação.

O recesso parlamentar será iniciado no dia 23 de dezembro. Das medidas do Ministério da Fazenda, com impacto direto na arrecadação, está prevista a votação no Senado do projeto de lei que vai regulamentar e tributar as empresas de apostas esportivas on-line no país - as chamadas Bets.

A principal proposta de aumento da arrecadação, em trâmite, é a medida provisória (MP) que retoma a tributação federal de empresas que têm benefícios no ICMS para custeio. O objetivo é levantar R$ 35 bilhões em 2024, mas esse valor pode ser revisado para baixo com mudanças no Legislativo.

A Lei Orçamentária Anual (LOA) e Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2024, que são instrumento de planejamento e execução do orçamento ao longo do ano, também estão pendentes para aprovação.

— Nós temos agora a previsão de duas semanas muito intensas. Vamos ter que tratar muito, e na semana que vem convocar um esforço concentrado, espero que a partir de segunda-feira todos os senadores e senadoras estejam e vamos trabalhar intensamente e avançar noite adentro nas sessões do Senado e também do Congresso Nacional para fazer todas as entregas. É plenamente possível fazer todas essas entregas até o recesso — disse o presidente do Senado.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, esteve reunido com Pacheco nesta manhã. O tema central do encontro foi o processo de renegociação das dívidas de Minas Gerais com a União. As medidas de arrecadação e ajuste fiscal também entraram na pauta. O relator da medida provisória (MP) que retoma a tributação federal de empresas com benefícios no ICMS , Luiz Fernando Faria (PSD-MG), esteve presente.

— O presidente Pacheco me disse com todas as letras: ‘Nem que eu tenha que convocar sessões extraordinárias do Senado Federal, nós não vamos deixar de avaliar todas as propostas que o governo encaminhou ao Congresso Nacional’. Tudo é prioridade para fechar o orçamento do ano que vem — declarou Haddad, após a reunião. — Eu estou muito confiante que o Congresso vai avaliar todas as medidas.

