relação Pacheco diz que "nada abala relação com Lula", após cobrança sobre Israel Presidente do Senado disse ontem que fala foi equivocada e pediu retratação

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse que não quis repreender o presidente Lula ontem em fala no plenário da Casa, quando disse que o petista fez uma fala equivocada ao comparar as vítimas da Faixa de Gaza com o holocausto de judeus na Segunda Guerra Mundial.

Pacheco afirmou que nada abala a relação dele com Lula e que acredita que um esclarecimento sobre a declaração poderia resolver um problema diplomático grave.

– Isso não influenciará negativamente a minha relação com o presidente Lula, tanto pessoal quanto institucional. O que significou meu pronunciamento ontem, longe de uma repreensão, foi a busca de uma solução de um problema diplomático grave, que se apresenta em função de uma fala do presidente Lula.

A fala do presidente foi inadequada em relação à comparação da realidade de hoje com o Nazismo. É neste ponto apenas que nós fizemos uma ponderação. Se houver uma retratação em relação à isso, eu considero que resolve o problema. Mas nada abala minha relação com o presidente Lula.

