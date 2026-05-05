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Eleições 2026 Pacheco diz que perfil moderado tem dificuldade no cenário atual e reforça dúvidas sobre candidatura Senador afirma que vai decidir até o fim de maio se disputará o governo; no PT, avaliação é de que ele não deve entrar na corrida

O senador Rodrigo Pacheco (PSB-MG) afirmou nesta terça-feira (5) que o atual cenário político, marcado por polarização, desinformação e ausência de regulação das redes sociais, dificulta a atuação de políticos como ele, de perfil moderado. A declaração ocorre em meio à indefinição se ele irá disputar o governo de Minas Gerais nessas eleições.

— O ambiente político hoje, com essa polarização, com a falta de regulamentação das redes sociais e com as fake news, acaba dificultando muito a atuação de quem tem um perfil mais moderado — disse.

O ex-presidente do Senado afirmou ainda se arrepender de não ter avançado com a regulamentação das redes sociais quando estava à frente da Casa. Pacheco disse que pretende se posicionar sobre seus planos políticos até o fim do mês.

— Ainda estou avaliando, vou decidir até o final de maio — disse.

A indefinição do senador tem pressionado o PT a acelerar a busca por alternativas em Minas Gerais. Nos bastidores, o presidente do partido, Edinho Silva, já disse a aliados que a sigla não pode esperar indefinidamente por uma definição e tenta falar com Pacheco por telefone até quarta-feira.

Entre dirigentes petistas, a avaliação predominante é de que o senador não deve entrar na disputa, o que levou o partido a retomar conversas sobre possíveis substitutos.

Estão no radar o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PDT), que foi o candidato de Lula em 2022, e o empresário Josue Alencar, que se filiou recentemente ao PSB.

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