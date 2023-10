Pacheco diz que relatório da Reforma Tributária deve ser lido na semana que vem

A- A+

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse nesta sexta-feira que o relatório da Reforma Tributária deverá ser apresentado pelo senador Eduardo Braga (MDB-AM) e lido na próxima semana. De acordo com o chefe da Casa Legislativa, o Senado deve votar a proposta entre a semana que vem e o início de novembro.

– O senador Eduardo Braga, que é o relator, está finalizando seu parecer. Considero que haja a finalização até a próxima semana e que haja uma sessão exclusiva da Comissão de Constituição e Justiça do Senado para essa finalidade da leitura do parecer – disse em entrevista coletiva.

Pacheco evitou falar em data para votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC), mas disse que isso acontecerá nos dias seguintes à leitura do relatório.

– Acredito que finalizado temos condições de na semana que vem fazer a leitura do parecer, fazer o pedido de vista e ao longo dos próximos dias discutirmos a reforma tributária.

O chefe do Senado também disse que haverá problema se o senador Eduardo Braga pedir mais tempo analisar emendas ao relatório e a votação não acontecer na semana que vem.

– Nós tivemos uma conversa ontem, eu e o senador Eduardo Braga, a respeito desse assunto. Ficamos de conversar no final de semana novamente. Naturalmente se houver, em razão da quantidade de emendas a necessidade de mais prazo não haverá problema algum de mais alguns dias para que ele possa fazer o melhor parecer possível. A reforma tributária está sendo aguardada há 30 anos, se tiver dois ou três dias de tolerância para que o relator precise fazer seu trabalho não tem problema nenhum.

Mais cedo, em evento na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, Braga disse que havia "passado a noite" trabalhando no relatório. Na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Braga afirmou que o texto deve ser encaminhado para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) no dia 7 de novembro, pela manhã. O texto iria para votação em primeiro turno, no dia seguinte, com votação definitiva em 9 de novembro.

Ao falar sobre as mudanças que virão no relatório, Braga citou a mudança no valor do Fundo de Desenvolvimento Regional(FDR). O texto aprovado na Câmara dos Deputados prevê repasse anual de R$ 40 bilhões para estados e municípios por meio do fundo.

Desoneração

Pacheco também comentou sobre o projeto de lei que amplia o prazo para desoneração nos 17 setores que mais empregam. Ele disse que é favorável ao projeto e disse que ele deve ser aprovado na semana que vem.

–Nós consideramos que é importante a desoneração desses 17 setores que têm alta empregabilidade. São setores que têm alto índice de empregabilidade e cuja folha de pagamento representa muito para o custo dessas empresas. É natural que haja um programa de desoneração prorrogado por mais alguns anos. Eu acredito que na semana que vem a gente tenha isso resolvido e que ele possa ir à sanção do presidente da República.

