Reforma Tributária Pacheco fala em manter emendas com 'critérios' e diz que eficiência do gasto deve ser discutida Ele disse ainda ter confiança de que os Poderes irão encontrar uma solução em torno do debate sobre as emendas parlamentares

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse que, após a aprovação da Reforma Tributária, é "inevitável" que o Congresso se dedique a discutir a qualidade e eficiência do gasto público, o que inclui as emendas parlamentares. "E isso obviamente significará ajustes e modificações no sistema de gastos públicos, inclusive de emendas parlamentares. E considero que, com maturidade política, respeito mútuo, vamos garantir orçamento adequado para atender as demandas da sociedade brasileira", afirmou Pacheco à imprensa antes da sessão que elegerá o novo presidente do Senado.





Ele disse ainda ter confiança de que os Poderes irão encontrar uma solução em torno do debate sobre as emendas parlamentares porque, em sua avaliação, hoje existe uma relação harmônica entre Executivo, Congresso e Judiciário. "É natural numa democracia que os poderes divirjam, há entendimentos diferentes, o que não se pode é descambar para agressividade, para interrupção do diálogo, e isso nunca houve", afirmou o senador.



Pacheco destacou ainda que as emendas são institutos importantes para o desenvolvimento do Brasil, sobretudo no interior do País. "É óbvio que todos queremos que essas emendas possam ser mantidas, mas com critérios de governança, controle, transparência e o que estamos fazendo hoje é discussão profunda sobre o quanto mais podemos fazer para conferir transparência", disse.

