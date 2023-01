Pacheco fala em punir civil e penalmente responsáveis por ataques golpistas

A- A+

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou nesta terça-feira (31) que a Casa Alta de Brasília não vai “esquecer” os atos golpistas e de vandalismo dos quais as sedes dos Três Poderes sofreram no dia 8 de janeiro. Em entrevista a Globonews, Pacheco prometeu trabalhar para punir quem participou dos ataques golpistas.

“Nós vamos superar, a democracia vai prevalecer, mas não vamos esquecer do que aconteceu no 8 de Janeiro. E cada uma daquelas pessoas que ousaram invadir este prédio do Senado Federal e do Congresso Nacional será responsabilizada civil e penalmente pela barbaridade”, declarou.

Pacheco, que disputa a reeleição à presidência do Senado quarta (1º), defendeu “pacificar as relações” entre Judiciário e Executivo. O parlamentar disse considerar “pertinente” a abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar os atos golpistas na capital federal.

“Vejo que a CPI tem um fato determinado, ela é possível de ser instalada. Havendo assinaturas suficientes eu lerei esse requerimento no plenário do Senado. É um compromisso que fiz com os senadores, inclusive com a senadora Soraya Thronicke”, afirmou, referindo-se a ex-candidata a presidente, que é autora de um dos pedidos.



