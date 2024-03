A- A+

DECLARAÇÃO Pacheco: Muitos, lamentavelmente, ainda veem a democracia como um defeito no nosso país O presidente do Senado comparou a democracia com uma vacina

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), disse nesta terça-feira (5), que a democracia brasileira é vista como um defeito por muitos brasileiros e que os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 foram "a mais dura aula" para a democracia.

"No ano passado, no dia 8 de janeiro de 2023, tivemos a mais dura aula na escola da democracia desde a Constituição de 1988. Alguns insatisfeitos com os resultados eleitorais, ferozmente, atacaram as sedes dos Poderes da República. Foram derrotados, mas foi um sinal de alerta", disse Pacheco, em cerimônia de lançamento e entrega de medalhas comemorativas dos 200 anos do Senado.

O presidente do Senado comparou a democracia com uma vacina. Disse que "pensávamos que a nossa sociedade havia sido vacinada contra o vírus do autoritarismo". "Mas, assim como nas vacinas, o antígeno da democracia precisa sempre estar sendo renovado", afirmou.

O evento, realizado no Salão Negro do Congresso, contou com a presença de diversos parlamentares e ex-presidentes do Senado. A cerimônia faz parte das comemorações dos 200 anos do Senado Federal.

