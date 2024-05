A- A+

DIÁLOGO Pacheco se coloca à disposição para conversar com Anitta após críticas à atuação do Congresso Cantora disse nas redes sociais 'estar buscando uma agenda' para falar senador e que não teve resposta de Arthur Lira

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), se colocou à disposição da cantora Anitta para debater com ela sobre a atuação do Congresso Nacional em relação ao meio ambiente.

Os dois não chegaram a conversar diretamente, mas a disposição de Pacheco foi levada à cantora por meio de interlocutores.

Nesta semana, Anitta fez uma publicação no Instagram Anitta afirmando que o Congresso brasileiro passou anos atacando o meio ambiente do nosso país.

“A consequência está aí. É hora de dar um basta. Meu pedido hoje, além de continuar ajudando as vítimas, é para gente se juntar para defender a natureza do nosso país. Precisamos dar um basta em tanta destruição ou vamos enfrentar coisa muito pior lá na frente". Essa última parte em referência à tragédia no Rio Grande do Sul.

A cantora marcou Pacheco na publicação e escreveu o nome de Arthur Lira, sem a tag porque, segunda ela, o deputado a bloqueou na rede.

Ao saber da publicação, Pacheco fez chegar a cantora que está disposto a conversar.

Na sequência, Anitta fez uma nova publicação comentando sobre o convite.

—Pacheco me procurou — disse a cantora: —Falei que, enfim, tô buscando aí uma agenda que agora eu vou começar a minha a turnê, mas tô buscando uma agenda para gente conseguir encontrar apra falar disso

