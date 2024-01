Pacheco vai pedir lista de parlamentares monitorados pela Abin

A- A+

O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), vai pedir ao Supremo Tribunal Federal (STF) a lista com os nomes de senadores e deputados que teriam sido espionados pela suposta “agência paralela” dentro da Agência Brasileira de Inteligência (Abin).

“Encaminharei ao Supremo Tribunal Federal ofício solicitando os possíveis nomes de parlamentares clandestinamente monitorados pela Agência Brasileira de Inteligência, dada a gravidade que um fato dessa natureza representa”, disse Pacheco em nota.

O senador Omar Aziz (PSD-AM) disse ter conversado por duas vezes nesta manhã com Pacheco, sobre providências que poderiam ser tomadas pelo Congresso e que Pacheco disse que iria pedir essa lista.

Na manhã desta segunda-feira, 29, a Polícia Federal (PF) cumprimento de mandados de busca e apreensão em endereços ligados ao vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro. Os agentes deixaram a Câmara do Rio pela porta lateral e levaram computadores do gabinete do parlamentar carioca. No Vivendas da Barra, condomínio de luxo onde o filho 02 do ex-presidente Jair Bolsonaro mora, a saída das viaturas foi observada por curiosos.

