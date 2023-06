A- A+

GOVERNO FEDERAL Padilha admite possibilidade de demissão da ministra do Turismo Daniela Carneiro, do União Brasil, pode perder o cargo nos próximos dias

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, admitiu a possibilidade de demissão da ministra do Turismo, Daniela Carneiro (União-RJ), que vem sendo pressionada pelo próprio partido a deixar o cargo. Após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e líderes do governo no Congresso, o Padilha afirmou que a legenda pediu a reavaliação dos três cargos indicados ao primeiro escalão — além do Turismo, Integração Nacional e Comunicações.

A pressão dos parlamentares do União, porém, recai sobre Daniela. Como informou colunista Bela Megale, cerca de 50 deputados assinaram uma lista pedindo a saída da deputada federal do Rio de Janeiro. Caso não haja mudanças, a sigla ameaça ir para a oposição.

— O presidente Lula nos pediu para que pudéssemos conduzir esse debate com o União Brasil, como também com os partidos que queiram fazer essa reformulação. Governo é igual a um rali. De vez em quando, durante um rali, você tem que trocar um motorista, um pneu, o que importa é estar no caminho certo. Esse é um governo que tem um caminho, um rumo certo — afirmou o ministro.

O auxiliar de Lula também disse que "não está em questão a qualidade de nenhum ministro" neste momento.

— Está na pauta, e já falei isso na semana passada, o partido União Brasil vem apresentando o desejo de reformulação da representação de seus três ministros indicados. Isso é absolutamente natural, que um partido queira apresentar isso.

Ele ressaltou, contudo, que não há data marcada para a definição do assunto.

— Quem avalia, quem nomeia e quem troca é o presidente da República ouvindo seus ministros e ministras. Não tem nenhuma data ou ministério definido. Mas é natural, que a gente confirma, O União Brasil apontou a necessidade de reavaliar os seus ministros.

Veja também

Mercosul "Desconfiança" não pode ser premissa do acordo UE-Mercosul, diz Lula a Von der Leyen