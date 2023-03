Padilha critica juros altos e lembra que Campos Neto será ouvido pelo Senado

A- A+

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, criticou novamente nesta quarta-feira (29)a taxa de juros e lembrou que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, será ouvido por uma comissão do Senado.

De acordo com Padilha, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) relatou a Lula na terça-feira, quando esteve no Palácio do Alvorada, que irá organizar um seminário na Casa sobre o tema.

— O presidente do Senado inclusive informou que o presidente do Banco Central vai na próxima semana na comissão de Assuntos Econômicos (CAE). E que prepara para o plenário, provavelmente nas outras semanas depois da Páscoa, uma espécie de uma seminário, de um debate envolvendo empresários, a ministra (Simone) Tebet (Planejamento), o ministro (Fernando) Haddad, o presidente do Banco Central, trazendo especialistas sobre a situação da taxa de juros no país.

Padilha ainda criticou a taxa de 13,75%.

— Tem um sentimento de lideranças políticas, de empresários, de economistas, de que o Brasil vive uma taxa de juros que é desproporcional quando a gente compara com os outros países.

