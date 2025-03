Padilha critica Zema por embates com Lula: "Não sei o que pretende"

A- A+

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha (PT), criticou, nesse sábado (29), a postura confrontativa do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), em relação ao governo federal. Segundo Padilha, Zema adota uma abordagem distinta de seus antecessores, que, mesmo na oposição, mantinham um diálogo "civilizado" com as gestões petistas.

— A postura de Zema foge da característica de Minas. Tivemos governadores de partidos oposicionistas ao presidente Lula, mas sempre com diálogo civilizado. Não sei o que pretende o governador com esses embates. Certamente não é cuidar do povo. Não é um bom caminho gastar tempo com confrontos — afirmou o ministro.

Padilha também argumentou que Zema deveria focar na resolução de problemas estaduais e aproveitar os recursos do governo federal para enfrentar desafios locais.

— Temos a maior rede de universidades federais aqui. O governo vai assumir um hospital em Divinópolis — pontuou.

As declarações foram dadas durante a visita de Padilha ao Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte. As críticas surgem em meio a uma campanha anti-Lula promovida por Zema nas redes sociais.

Paralelamente, o governador mineiro tem se aproximado do bolsonarismo, defendendo o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e criticando as punições aplicadas aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Em entrevista ao jornal "Folha de S. Paulo", Bolsonaro elogiou Zema, afirmando que ele realiza um "bom trabalho" em Minas Gerais.

Com a inelegibilidade de Bolsonaro, Zema e outros governadores têm sido cogitados como possíveis candidatos à Presidência da República.

Antes mais moderado, o governador intensificou suas críticas ao governo federal, em uma aparente tentativa de ampliar sua projeção nacional. Uma possível explicação para essa mudança de estratégia está na substituição de seu marqueteiro. No início de 2025, Zema trocou Leandro Groppô, responsável por sua campanha em 2018, por Renato Pereira, profissional com experiência em campanhas de políticos tradicionais, como o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral.

