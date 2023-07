A- A+

Ministério do Turismo Padilha diz que Daniela Carneiro deve assumir vice-liderança do governo na câmara Ministro das Relações Institucionais afirmou que ainda não há data para a troca na pasta; ele se reúne hoje com Bivar

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou nesta sexta-feira que a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, deve assumir um posto de vice-líder do governo na Câmara após deixar a pasta. Segundo ele, ainda não há data para que ela deixe a pasta e isso depende ainda de negociações.

— Waguinho (marido da ministra) disse que a Daniela vai assumir papel importante no Congresso. Cogitamos que ela possa assumir como vice-líder — afirmou ele em entrevista no Palácio da Alvorada. — Vamos organizar, a partir da próxima semana, reuniões com o união Brasil para definir data em relação a isso. Hoje nossa dedicação será dialogar com líderes e a Câmara sobre a importância de concluir a Reforma Tributária e outros pontos.

Ontem, após reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com a minsitra, o governo chegou a anunciar que ela continuaria no cargo até o término das votações das pautas econômicas que são prioritárias do governo e estão em discussão no Congresso Nacional.

Horas depois, porém, Padilha divulgou nota na qual afirma que o deputado Celso Sabino (União-PA) "vai liderar a pasta do Turismo". O ministro diz que o governo só espera uma reunião com caciques do União Brasil para poder oficializar a saída de Daniela. Padilha deve se reunir hoje com o presidente do partido, deputado Luciano Bivar (PE).

Durante a conversa com Lula ontem, no Palácio do Planalto, Daniela chegou a colocar o cargo à disposição, segundo interlocutores, mas o presidente reiterou que o assunto só será resolvido após novas conversas com o União Brasil.

Após pedir desfiliação da legenda, Daniela perdeu apoio da bancada do União Brasil, em uma crise que se arrasta desde abril. A ministra se reuniu com Lula nesta tarde e, segundo afirmou o prefeito de Belford Roxo, Waguinho — aliado de Lula e marido dela —, ela entregaria uma carta de demissão em que colocaria o cargo "à disposição" e agradeceria pela oportunidade de ter ocupado o cargo de primeiro escalão.

