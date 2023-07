A- A+

saneamento Padilha diz que governo chegou a acordo com Congresso sobre marco do saneamento Acerto foi feito em reunião com presidente do Senado e líderes do governo e da oposição

O governo chegou a um acordo com o Congresso e vai elaborar um novo decreto que regulamenta o marco legal do saneamento. O anúncio foi feito, nesta terça-feira (11), pelo ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, ao sair da residência do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Em maio, o governo sofreu uma derrota na Câmara dos Deputados, com a derrubada de dispositivos que haviam sido mudados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no marco legal do saneamento básico. Com isso, o projeto de decreto legislativo que susta trechos editados por Lula será retirado da pauta do Senado.

— Deixamos claro que o governo está acatando pontos que foram questionados pelo Congresso em relação ao decreto do saneamento. Vamos trabalhar para que saia esta semana o novo decreto — afirmou Padilha.

Também participaram da reunião que resultou no fechamento do acordo os senadores Jaques Wagner, líder do governo no Senado, Randolfe Rodrigues, líder do governo no Congresso, Rogério Marinho, líder da oposição, e Confúcio Moura, presidente da Comissão de Serviços de Infraestrutura.

Veja também

investigação Zambelli pediu para invadir conta de e-mail de Alexandre de Moraes, diz hacker à PF