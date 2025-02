A- A+

candidatura Padilha diz que governo leva a sério e não faz chacota com candidatura presidencial de Gusttavo Lima Cantor ficou em terceiro lugar em um dos cenários da pesquisa Quaest para a eleição de 2026

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, comentou nesta segunda-feira a possibilidade do cantor sertanejo Gusttavo Lima se candidatar a presidente em 2026. Padilha evitou minimizar a candidatura do artista e disse que ela é para ser levada a sério.

A fala foi feita pelo ministro ao chegar na sessão de abertura dos trabalhos do ano do Congresso Nacional.

Ao comentar sobre o cantor, Padilha também falou que leva a sério a possibilidade de o ex-presidente Jair Bolsonaro ser candidato, que está inelegível, mas busca reverter a situação e não tem admitido um plano para seu grupo em 2026.

– Eu levo a sério a candidatura de todo mundo. Qualquer um que queira ser candidato tem que se filiar a um partido, participar da política. Levo a sério qualquer candidatura, não faço chacota de qualquer candidatura. Até de candidato a presidente inelegível a gente leva a sério.

Padilha também afastou a possibilidade de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva não ser candidato a reeleição.

– O presidente Lula vai chegar com muita saúde, muito apetite, muita força para 2026 para defender esse governo. Na minha opinião a melhor forma de defender esse governo é disputar a reeleição.

Pesquisa Quaest divulgada hoje mostra Lula em vantagem sobre todos os seus possíveis concorrentes. Entre os adversários do petista, Gusttavo Lima é um dos que mais pontuam pelos cenários testados pela pesquisa.

Em um dos cenários com maior número de candidatos, o presidente marca 30%. Em seguida, aparecem o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), com 13%, o cantor Gusttavo Lima, que indicou intenção de disputar o Planalto e ainda não tem um partido, com 12%.

