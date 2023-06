Padilha diz que ministros são permanentemente avaliado' e que debate sobre reformulação está na mesa

A- A+

O ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais) afirmou nesta quarta-feira que o debate sobre eventuais trocas ministeriais está “na mesa”, mas evitou tratar sobre trocas específicas. O ministro afirmou que é “natural” que os partidos sugiram reformulações, mas desviou de tratar sobre o caso envolvendo a possível troca da ministra Daniela Carneiro (Turismo).

— Esse debate não é personificado e acho que é natural que os partidos também queiram fazer avaliação dos seus ministros, discutir, eventualmente sugerir reformulações — afirmou Padilha, completando: — Esse é um debate que está, eu diria, na mesa, algum tipo de reformulação, mas não personificado.

Padilha deu as declarações em entrevista à GloboNews. As possibilidades sobre uma possível reforma ministerial de Lula envolvendo a substituição de Carneiro geraram um incômodo do Planalto com aliados. O prefeito de Belford Roxo Waguinho, marido de Daniela e que teve importante papal na eleição de Lula no estado, cobrou gratidão do governo.

Como o Globo mostrou, em meios às dificuldades da articulação política do Planalto, o governo avançou com o União Brasil na negociação para a troca da ministra do Turismo, Daniela Carneiro, pelo deputado Celso Sabino, ambos representantes do partido. Sem entregar votos no Congresso e de saída da legenda, ela pode, nos próximos dias, dar lugar ao aliado do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

Além dessa movimentação, o governo prepara uma reforma em outras duas etapas, com o objetivo de atrair PP e Republicanos para a base.

Questionado sobre a falta de entrega de votos da ministra, a sua saída da legenda e a negativa do União Brasil em aceitar seu nome como representante do partido na esplanada, Padilha afirmou que não queria “personificar”, mas que os ministros eram “constantemente avaliados” pelo desempenho técnico e político.

— Não quer personificar em relação a nenhum ministro ou ministra. O governo é uma maratona que é absolutamente natural que possa ao longo fazer troca do motorista, do pneu, enfrentar as situações. Todos os ministros são permanentemente avaliados do ponto de vista técnico e político.

Ao longo da entrevista, Padilha foi diretamente questionado sobre trocas na Casa Civil — comandada por Rui Costa —, na saúde — com Nísia Trindade — e no Turismo. Em todos os casos, elogiou o trabalho dos ministros e afirmou que não há nenhum tipo de decisão tomada sobre uma possível reforma ministerial.

— A gente sabe que o governo é rali, que vai ter estrada, buraco, obstaculo, você troca motorista, pneu, e o que importa é o caminho que está sendo seguido

Conversa no Palácio

No seu grupo político, Daniela é tratada como escolha pessoal do presidente Lula, pois abriu palanque ao petista na Baixada Fluminense durante a campanha ao lado do marido, Waguinho, prefeito de Belford Roxo. O prefeito se reuniu com o ministro Alexandre Padilha nesta terça-feira. Em uma conversa tensa, se queixou da forma como Sabino tem se movimentado para assumir o cargo da esposa, cobrou gratidão do governo pelo apoio na campanha e disse que a saída da ministra deixaria o governo sem os votos da bancada do União no Rio.

— Quem tem gratidão não atinge seus aliados — disse Waguinho ao GLOBO, após a reunião.

Durante a entrevista, Padilha elogiou a ministra e chegou a afirmar que a convidou para a conversa para “valorizar” seu trabalho e “reforçar o carinho e gratidão” do Lula.

— Fiz questão de chamar tanto a Daniela quanto o prefeito Waguinho, que pediu audiência comigo sobre outro tema, primeiro para deixar claro que tem muita especulação, bolsa de aposta, mas não tem qualquer tipo de decisão do presidente Lula. Fiz questão de falar com a ministra da importância do trabalho que ela está fazendo […] Para valorizar, acho eu muita gente não conhecia a então deputada, a ministra e tem visto cada vez mais o trabalho dela, então para valorizar esse trabalho. E reforçar o carinho e gratidão que o presidente Lula tem por ela

