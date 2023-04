A- A+

brasília Padilha diz ter chegado a acordo com Congresso para instalação de comissões mistas para votar 4 MPs Ministro das Relações Institucionais afirmou que outras medidas devem ser apreciadas via projetos de lei

O ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais) confirmou nesta terça-feira (04) ter feito um acordo com a Câmara e o Senado para que sejam instaladas de comissões mistas para a apreciação de quatro medidas provisórias. Os textos tratam sobre a estrutura da nova Esplanada, a que muda as regras do Conselho de Administração de Recursos Fiscais (Carf), do Minha Casa Minha Vida e do Bolsa Família.

Vamos trabalhar para a aprovação do conteúdo de todas elas e priorizando comissão aquelas que os parlamentares querem debater. (A que tratra de) recriação dos ministérios já tem acordo para comissao mista na proxima semana. A do Carf tem interesse grande no debate nas comissoes mistas. Novo bolsa familia, Minha Casa Minha Vida, programa de aquisição de alimentos e Mais Médicos, devem ser instaladas e no acordo para instalar na proxima semana, afirmou o ministro.

A votação de MPs gerou um impasse entre os presidentes Arthur Lira (Câmara) e Rodrigo Pacheco (Senado). O texto tem efeito imediato a partir da publicação pelo governo no Diário Oficial da União, mas precisa ser aprovado em até 120 dias pelo Congresso Nacional para continuar válido.

Originalmente, os textos eram analisados por uma comissão mista (com deputados e senadores) e depois nos plenários das duas casas. Na pandemia, a tramitação foi encurtada, caindo a necessidade de tramitar na comissão. Agora, o impasse sobre qual rito será adotado e quantos deputados e senadores farão parte das comissões travam as votações das MPs no Congresso Nacional.

Como o GLOBO mostrou, o governo estudava manter somente os textos que regulamentam a reestruturação dos ministérios, que institui o novo Bolsa Família e o que recria o Minha Casa, Minha Vida no formato de medidas provisórias. Para o restante das medidas, havia a expectativa de que fossem transformadas em projeto de lei com urgência constitucional.

A possibilidade foi citada pelo próprio Padilha e pelo líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP). A sugestão surgiu da articulação política do governo no Congresso para destravar a tramitação de textos de interesse do Palácio do Planalto.

O governo está aberto a isso para que a gente possa, nessas aí que vencem até agosto, construir um mecanismo que você possa analisar cada uma das MPs nas comissões mistas e eventualmente transformá-las em projeto de lei de urgência constitucional, que aí você não precisaria de uma comissão mista. Então, você permitiria a ida direto para o plenário. Para que você possa ter algumas em comissão mista, que garanta o funcionamento da Câmara e do Senado, para a gente conseguir votar o que tem votar até junho e agosto, e outras por projeto de lei de urgência constitucional, afirmou Padilha em entrevista ao GLOBO.

Nesta segunda-feira, no entanto, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, descartou a possibilidade de transformar MPs em projetos de lei, contradizendo as declarações de Padilha.

Primeiro, a medida provisória tem efeito imediato. A ideia não é essa (PLs). A ideia é que a gente trabalhe para votação dessas medidas no Congresso. O ministro Padilha está atuando de forma intensa para viabilizar, na medida do possível, ou um acordo ou uma celeridade nos formatos que ficaram indefinidos, mas para que as medidas sejam avaliadas no tempo do seu prazo de validade.

