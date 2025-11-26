Padilha e Tarcísio participam de anúncio de aprovação de vacina em dose única contra a dengue

A- A+

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, participaram nesta quarta-feira, 26, do anúncio da aprovação da vacina Butantan-DV, novo imunizante em dose única desenvolvido pelo Instituto Butantan, na capital paulista.

Com o aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para aplicação em pessoas de 12 a 59 anos, o Ministério da Saúde prevê incluir o imunizante no Programa Nacional de Imunizações (PNI).

Nesse sentido, Padilha afirmou que a utilização deve começar já no início do calendário vacinal de 2026, ressaltando que o regime de dose única tende a ampliar a adesão da população.

Os detalhes do cronograma e da faixa etária prioritária ainda serão definidos pela pasta.

A produção já foi iniciada e dispõe de mais de 1 milhão de doses prontas. Para aumentar a capacidade fabril, o governo estadual fechou uma parceria internacional com a empresa chinesa WuXi e afirma que deverá entregar aproximadamente 30 milhões de doses até o segundo semestre de 2026.

Aliado do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL), crítico de imunizantes durante a pandemia de covid-19, Tarcísio elogiou a tecnologia desenvolvida pelo Butantan e celebrou a aprovação regulatória e o potencial de alcance global da vacina, dirigindo-se ao ministro da Saúde.

"A gente vem sofrendo muito com a dengue nos últimos anos e temos que celebrar a vacina brasileira", disse Tarcísio. "Por ser de dose única, vai nos ajudar muito na imunização, na cobertura vacinal. É a vitória da ciência, é a vitória da inovação, é a vitória do Butantan."



